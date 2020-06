Votre émission "La Réunion Demain" se penche sur le devenir de la filière agriculture

Avec le confinement, notre île à rencontré un arrêt brutal de la vie économique. Manque d'œufs, augmentation des prix des oignons... Votre émission "La Réunion Demain" se consacre à l'agriculture et vous donne rendez-vous ce jeudi 11 juin à 19h50.

Réunion la 1ère •

©Réunion la 1ère

©Réunion la 1ère

Le confinement a amené un arrêt brutal dans notre vie économique et il est temps de repartir sur de bonnes bases. Nos rédactions se sont mobilisées pour ce deuxième rendez-vous de votre émission "La Réunion Demain" en se consacrant à la filière agriculture.Manquement de certains produits, augmentation des prix, autonomie alimentaire, production locale, mode alimentaire... Nous avons dû faire face à une situation inédite et beaucoup ont cherché à innover pour s'en sortir et aider l'île. Afin de permettre l'écoulement des fruits et légumes ainsi que l'approvisionnement de la population en produits frais, il a fallu changer nos habitudes et se servir du numérique : remplir son panier en ligne grâce à la création de plateformes, livraisons à domicile, systèmes de drive, ventes directes par les circuits-courts, micros-marchés tout en tenant compte des précautions d’usage.Nous sommes tous concernés et nous nous posons des questions pour faire face aux défis de l’avenir et en particulier pour cette filière. Rendez-vous au beau milieu des champs à Petite-Île avec les invités de Claude Montanet et Jean-Marc Collienne pour répondre à vos interrogations et réfléchir ensemble à un avenir meilleur."La Réunion Demain", c'est jeudi 11 juin à 19h50 sur Réunion la 1ère.