"Vous pouvez être fiers de vos marchés", affirme la présidente des marchés de France en visite à La Réunion

Le mercredi, jour de marché forain au Chaudron. L’occasion pour la présidente des marchés de France, Monique Rubin en visite à La Réunion de rencontrer les bazardiers, afin d’apporter des améliorations pour une bonne visibilité de nos marchés.

La présidente des marchés de France, Monique Rubin, en visite dans l’île, ce mercredi 30 novembre. Elle vient rencontrer les bazardiers, afin d'apporter des pistes d'améliorations pour une bonne visibilité de nos marchés forains.

"C’est un marché merveilleux, la vie du marché, la qualité des produits sincèrement je suis en admiration, affirme Monique Rubin. Quand on voit vos marchés vous pouvez en être fier".

Promouvoir nos marchés

La présidente des marchés de France a arpenté les étalages bien achalandés de fruits et légumes péï. Et elle n'a pas été indifférente à la qualité des produits locaux : fruits de la passion, piments ou encore quelques letchis qui font leur apparition en ce début de saison.

Cette visite vise à : "prendre la température pour apporter des pistes de réflexion", renchérit Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d’industrie. Actuellement, la CCI réalise des vidéos promotionnelles des marchés de l'île pour inciter les Réunionnais à s'y rendre.

Plus d'animations ? Plus de convivialité ?

"Il y a toujours des choses à améliorer pour le fonctionnement du marché, ça peut être l’équipement pour donner une image qualitative au marché, explique Monique Rubin. Mais ça doit se faire en collaboration, c’est indispensable".

Didier Sihou est bazardier. Selon lui, pour rendre le marché forain plus attractif : "il faut mettre plus d’animations sur le marché du chaudron, il faut que le marché soit plus convivial pour que les gens aient envie de venir et de consommer".

Pour la Chambre de commerce et d'industrie, l'objectif est de "conserver ce vivre ensemble réunionnais que l’on peut retrouver sur nos marchés forains". "C’est pourquoi on a mis en place une commission de commerce non sédentaire pour avoir un axe qui privilégie les forains qui sont des commerçants non sédentaire", explique Pierrick Robert, le président de la Chambre de commerce et d'industrie.

Chapiteaux ou parasol

Les parasols aux toiles rouges, vertes ou bleus sont typiques de nos marchés forains. La disposition actuelle des forains sur le marché rend le passage entre les étals compliqué et contraignant. "Il faudrait que les allées soient plus espacées pour que les personnes en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant, puissent circuler librement et venir au marché", propose le bazardier, Didier Sihou.

Pour Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d’industrie pour améliorer ce point, il faudrait réunir les placiers, les mairies, les forains et la fédération des marchés de France et trouver ensemble une solution.

La gestion des déchets

La gestion des déchets a été abordée. "Il faut être responsable d'un point de vue écologique en revalorisant les déchets, envisage Monique Rubin, la présidente des marchés de France. Comme les fruits ou légumes abîmés qui peuvent servir à l’industrie agroalimentaire ou les associations".