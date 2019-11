Un week-end de La Toussaint sous la pluie

Si le temps a été plutôt clément en ce jour de La Toussaint, les conditions devraient se dégrader au cours de la nuit prochaine. Front froid et averses sont attendus ce week-end. Mais attention, les températures devraient repartir à la hausse dès le début de semaine prochaine.

Arrivée d’un front froid dans la nuit

Un week-end gris et humide

Les températures vont ensuite remonter

Ce vendredi 1er novembre, le temps est resté plutôt calme sur la Réunion. Les hauts du Nord et de l'Est se sont tranquillement ennuagés en cours de journée. Mais ce n’est rien en comparaison à ce qui devrait arriver.La nuit prochaine, un front froid va en effet faire son entrée du côté du Sud Sauvage et des pentes du volcan. Accompagné de vent, il devrait faire chuter les températures de plus de 3°C dans les hauts de l’île.La pluie sera également de la partie. Des précipitations sont ainsi attendues de Saint-Leu à Sainte-Rose, en passant par la Plaine-des-Cafres et sans oublier les contreforts du volcan. Elles devraient gagner le Nord de l’île en fin de nuit.Le vent se renforcera en milieu de nuit sur les côtes exposées à l’Ouest, avec des rafales de 60 à 70 km/h attendues le long des plages et sur l’Est du sud de Champ-Borne à Saint-Philippe.Ce week-end, le temps pâtira inévitablement de ce front qui remontera peu à peu. Les pluies toucheront ainsi l’ensemble du département dès le début de la journée du samedi 2 novembre. Un assèchement est cependant attendu par le Sud dans l’après-midi. Le vent restera fort.Dimanche, les nuages resteront présents de Saint-Joseph à Sainte-Rose et des pluies devraient se produire dans l’Est et vers le volcan. En fin d’après-midi, le temps devrait s’améliorer à l’Ouest.La baisse des températures ne sera en revanche que de courte durée car dès le début de semaine prochaine, elles repartiront à la hausse. Chaleur et humidité sont à prévoir.