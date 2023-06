Le retour de la fête de la Mer célébré avec émotion à Miquelon

Une telle cérémonie n’avait pas eu lieu à Miquelon depuis 2008. La Fête de la Mer s’est déroulée ce dimanche 18 juin. Près d’une centaine de personnes étaient réunies pour l’occasion.

Vous l’avez peut-être suivi sur notre antenne télévisée : la messe célébrée par le père Rony à l’église Notre Dame des Ardilliers suivie de la procession jusqu’au port.

Le retour de cette fête, anciennement appelé "Fête des Marins", est "une grosse émotion" pour Yann Bouteiller, capitaine à la retraite : "la façon dont ça a été fait, le bateau est représenté par l’archipel et l‘équipage par les habitants".

Une messe solennelle

La célébration, qui a débuté à 10 heures, a mis à l’honneur les marins, mais également la mer. La chorale de la Maison des Loisirs, tenue par Jessie Detcheverry, cheffe de chœur, a ainsi rythmé la cérémonie par des chants en lien avec cette ressource. Des compositions à quatre voix qui ont résonné au cœur de l’église de Miquelon.

Bravo à ceux qui ont décidé de remettre à l’honneur l’importance de la mer. C’est une richesse. Protégez-là de tout. Père Rony

"Si les Miquelonnais choisissent de se réapproprier la mer, c’est parce qu’elle a une importance capitale pour nous. Tout converge vers, sur et sous la mer. En célébrant cette fête, vous faîtes honneur à vos aïeux qui ont bravé vents et marées pour vous laisser une terre et une histoire riche" a déclaré le père Rony dans son homélie.

Hommage aux marins de l'archipel

Une fois la célébration terminée, les paroissiens se sont ensuite rendus sur le port, en musique et en chanson, maquettes de bateaux en main.

Un moment particulièrement fort en émotion pour Jean-Claude. Il a porté celle représentant le "Ravenel", un chalutier qui a disparu en mer en 1962. A l’époque, il n’avait que deux ans : "mon parrain a disparu sur ce bateau. C’est un honneur de porter cette maquette et de participer à faire vivre cette fête. Elle est pour moi l’une des plus belles".

On est là pour les marins, pour les représenter. Je rends également hommage aux affaires maritimes qui tiennent compte de notre sécurité. Yann Bouteiller, capitaine à la retraite

Bénédiction des bateaux

L’événement a ainsi permis de rendre hommage aux marins disparus mais également de bénir ceux encore en activité, ainsi que leur bateau. Une dizaine d’entre eux sont passés un à un devant le port sur lequel se tenait le père Rony, afin de recevoir la bénédiction.