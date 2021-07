3/5 Des voitures d'exception : la Ford Galaxie 500 de Fabrice Urdanabia, l'allure avant tout !

La mécanique fait partie intégrante de la vie de Fabrice Urdanabia.

Plus jeune, il se forme dans le métier et devient mécanicien carrossier. Aujourd'hui, il collectionne les voitures d'exception.

Il y a 3 ans, une Ford Galaxie 500 vient compléter son garage, abritant déjà 6 autres véhicules.

Depuis, ce Saint-Pierrais ne la lâche plus. Il a découvert cette Ford derrière son écran de télévision, dans une émission spécialisé

Fabrice Urdanabia se lance alors dans des recherches pour acheter la voiture de ses rêves, d'un bleu turquoise affirmé.

Je l'ai trouvé au Nouveau-Brunswick avec un couple de retraités qui me l'a vendue.

Construite en 1967, cette Ford Galaxie servait aux policiers américains dans les années 60 et a été produite en Amérique du Nord, en Australie et au Brésil.

La Ford Galaxy 500 servait aux policiers américains dans les années 60. • ©Les flics ne dorment pas la nuit (The New Centurions), Richard Fleischer (1972).

A ce stade, il y en aurait environ 400 000 dans le monde dont une à Saint-Pierre et Miquelon.

Passionné par les cylindrées de luxe Nord-Américaines, Fabrice Urdanabia affectionne particulièrement les lignes allongées de sa dernière acquisition.

Dotée d'un confort optimal, la Ford Galaxie 500 est aussi spacieuse et dispose d'un moteur V8 de 5 litres et de 180 chevaux.

Elle me sert surtout pour aller travailler mais j'aime bien me balader, me pavaner à petite vitesse.

Fabrice Urdanabia