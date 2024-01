50 bougies pour le programme linguistique Frecker et de nombreux échanges entre Saint-Jean de Terre-Neuve et Saint-Pierre et Miquelon

Le 9 décembre 1973 est créé l'institut Frecker : un partenariat entre l'Université Memorial de Terre-Neuve et l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Un demi-siècle de rencontres, d'apprentissages mais aussi d'évolutions raconté par celles et ceux qui en ont écrit l'histoire. La Causerie Frecker donne la parole aux anciens étudiants, enseignants et cadres administratifs.

Il y a 50 ans naissait l'Institut Frecker. Un projet linguistique initié en 1973 à l'Université Memorial de Terre-Neuve grâce à la participation du diocèse de Saint-Pierre et Miquelon. Le programme Frecker a formé de nombreux étudiants canadiens au français dans le cadre de séjours immersifs dans l'archipel, des échanges qui ont profondément marqué le territoire. Aujourd'hui, c'est le Francoforum qui accueille le cursus, mais les racines du programme sont bien plus anciennes.

Rachel Park " Mon père en 1974 a eu l'idée de nommer ce programme en l'honneur d'Alain Frecker"

Tout commence par une histoire d'amour. Dans les années 1960, Félix Park participe à un échange entre Toronto et Saint-Pierre et Miquelon. Il y rencontre sa future épouse et revient dans l'archipel une dizaine d'années plus tard pour créer l'Institut Frecker. De ses yeux d'enfant, Rachel Park assiste à la naissance de cette école de français. Elle nous raconte :

Glenn Cake " Souvent, j'emmenais les élèves à Saint-Pierre [...] au moins une quinzaine de fois."

En janvier 1984, le Canadien alors âgé de 18 ans prend la mer direction l’archipel voisin de Saint-Pierre et Miquelon pour un séjour en immersion de trois mois, une expérience qui marque profondément la suite de sa carrière. En 50 ans, de très nombreux étudiants mais aussi enseignants de l’université Memorial de Terre-Neuve ont posé le pied à Saint-Pierre et Miquelon. Certains y sont même restés, Glenn Cake est lui reparti pour mieux revenir. C'est son témoignage que nous découvrons dans cet épisode de la Causerie Frecker.

Le Canadien n'a donc jamais coupé les ponts avec l'archipel. Il y est revenu en tant qu'enseignant et plus récemment dans le cadre de rencontres sportives avec son équipe de hockey sur glace. Élise Marné et Jérôme Anger l'ont rencontré lors d'un match contre les Cratshots le 9 décembre 2023.

Marie-Raymonde Goïcoëchéa " Quand on accepte de recevoir des personnes chez soi, il faut faire des concessions."

Pendant plus de 20 ans, Marie-Raymonde Goïcoëchéa a ouvert les portes de sa maison pour accueillir les participants du programme Frecker. Après une première expérience réussie, la Saint-Pierraise décide de devenir famille d'accueil pour les étudiants et les enseignants du programme Frecker.

Je vais me lancer et puis je vais voir déjà une année. Marie-Raymonde Goïcoëchéa

Marie-Raymonde conserve bien sûr de nombreux souvenirs, qu'elle nous confie dans cet épisode de la Causerie Frecker.

Wanda Jullien "Mes enfants sont nés à Saint-Pierre, ce sont de très bons souvenirs"

Frecker pour certains, c'est le point de départ d'une histoire professionnelle mais aussi familiale. Étudiante devenue enseignante puis habitante de Saint-Pierre le temps de quelques années, Wanda Jullien a noué des liens forts avec le territoire.

Je connais un peu la culture européenne grâce à Saint-Pierre et Miquelon Wanda Jullien

Ses deux enfants sont même nés à Saint-Pierre et Miquelon. L'archipel pour elle, c'est tout un lot de souvenirs, mais aussi "une petite porte sur l'Europe".

Scott Tobin " La francophonie a pris un rôle inattendu dans ma vie"

Pour cet épisode de la Causerie Frecker, nous rencontrons Scott Tobin, ancien étudiant canadien. Son séjour à l'Institut Frecker à Saint-Pierre marque un réel coup de foudre avec la francophonie. Il garde depuis de nombreux contacts avec ses camarades de promotion mais aussi avec la famille qui l'a accueilli.

On s'asseyait le soir à 20 heures et on se levait de table à une heure du matin. Scott Tobin

Scott Tobin exerce maintenant en tant qu'orthophoniste et pratique sa profession en anglais et français à Ottawa. C'est également en français que Scott donne vie depuis quelques années à son personnage de drag queen.

Sarah Martin " Je m'identifie comme francophone de cœur "

En 2008, Sarah Martin est étudiante à l’Institut Frecker à Saint-Pierre. Désormais c'est en tant que directrice du programme qu'elle revient régulièrement pour enseigner auprès des nouvelles promotions, sur les bancs du Francoforum.

Le 9 décembre 2023, elle participe aux célébrations du 50e anniversaire du programme aux côtés d'anciens étudiants et directeurs.

C'était une belle occasion pour les anciens de Frecker de se retrouver Sarah Martin, directrice du programme Frecker

Sarah Martin sera de retour dans l'archipel en mai 2024 pour le lancement du programme de printemps. Ce programme remplace celui d'été à partir de cette année.