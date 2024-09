À 11 ans, John Letiec joue déjà dans la cour des grands

Alors que cet été, les tournois de pétanque se sont succédé, un visage juvénile est venu s’imposer parmi les habitués du Cochonnet Saint-Pierrais. John Letiec, onze ans, écume les pistes depuis tout petit déjà. Sans un certain succès.

Il y a des gestes qui ne trompent pas. Le bras droit bien aligné, les jambes fléchies. John Letiec, onze ans, a déjà tout d'un excellent joueur de boules. Féru de pétanque depuis son plus jeune âge, le Saint-Pierrais qui fait sa rentrée au collège cette année a même déjà trouvé son style. C'est un tireur, comme son paternel Tony.

Il faut dire qu'il était difficile pour le jeune homme de ne pas tomber dans la marmite. Sa mère, son père et même sa grand-mère sont tous des joueurs assidus. Aussi loin qu'il se souvienne, John a toujours eu ses boules pétanques à côté de lui. "C'est un peu une deuxième famille ici", explique Catherine, sa maman. "Voilà 17 ans qu'on est ensemble avec son père et il nous a toujours vus jouer aux boules ici. Je me souviens de lui avec des boules dans les mains à trois ans."

Deux tournois en une semaine

Ce mercredi soir au Cochonnet Saint-Pierrais, John s'apprête à disputer son deuxième tournoi en une semaine. "J'ai joué tous les jours cet été", explique-t-il avec un sourire. C'est la première année où il a le droit d'y participer et de concourir contre les grands de l'archipel. "Il y a une semaine, j'ai été en finale. On a perdu, mais c'était bien. Ça s'est déroulé sur toute la journée, à la fin j'étais un peu fatigué."

John et sa famille sont tous férus de pétanque. • ©SPM la 1ère

Ce week-end se tiendra le Master SPM la 1ère. Bien entendu, John sera de la partie. Le concours de tirs de ce vendredi soir sonne alors un peu comme une répétition avant le grand jour pour lui et sa famille. Et malgré son jeune âge, il ne cache pas son ambition, regardant son père droit dans les yeux. "J'aimerais bien le gagner celui-là. Ça va être dur je le sais, mais j'aimerais bien gagner ce tournoi." Un tournoi qu'il disputera avec David Poirier. Avant de pouvoir, pourquoi pas, jouer avec son père.

C'est lui le plus fort de la famille. Ça serait même cool de faire une triplette avec maman un jour. John Letiec

John est un tireur, comme son père Tony. • ©SPM la 1ère

"Il se débrouille très bien pour son âge"

À côté, Tony sourit. S’il fait office de meilleur joueur de la famille pour son garçon, il tient à rappeler à John le palmarès de sa grand-mère, Anne-Marie Disnard. "Attention, mamie a déjà gagné trois coupes territoriales en une année..." Vous l'aurez donc compris, pour trouver des modèles, John n'a qu'à regarder sa famille jouer. Son père pour tirer, sa mère et sa grand-mère pour placer. Tous les styles sont représentés chez les Letiec. Le jeune homme, lui, se voit comme un joueur assez complet. "Je tire bien mais je sais aussi placer s'il le faut."

Une analyse validée par son père. "Il se débrouille très bien pour son âge. Il se concentre, il reste calme. Nous sommes très fiers de lui. Après il est jeune, il va encore progresser."