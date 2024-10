À Miquelon, les candidats à l'acquisition d'une parcelle dans le nouveau lotissement sont déjà nombreux

Déjà plus de dossiers retirés que de parcelles disponibles, les candidats à l’installation de l’autre côté du pont à Miquelon sont nombreux et entament actuellement leurs premières démarches.

Une vingtaine de dossiers de candidature pour l’achat d’une parcelle chemin des roses ont été retirés à la mairie de Miquelon-Langlade, c’est bien plus que le nombre de parcelles disponibles puisque seuls quatorze terrains sont proposés à la vente.

Philippe et sa femme Valérie préparent leur candidature pour cette première phase de relocalisation. Ils font partie des « ménages pionniers » investis depuis le début dans ce projet.

On nous avait parlé de 800 m², finalement c’est moitié moins. Philippe Detcheverry

Au fur et à mesure des démarches, les règles se précisent, les futurs propriétaires devront en effet se conformer au schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme et à certaines règles environnementales. Une réunion publique était d’ailleurs organisée ce mercredi soir à Miquelon afin de répondre aux interrogations des éventuels candidats.

Le reportage de Ninnog Louis et Anne-Sophie Estruch.