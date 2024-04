A Saint-Pierre, des contrôles de gendarmerie autour du lycée interpellent des parents

Vendredi 19 avril dernier, une opération de contrôle de la gendarmerie a eu lieu autour du lycée Emile-Letournel, mobilisant plusieurs véhicules et personnels. Depuis, rumeurs et interrogations se multiplient.

Elise Marné •

Branle-bas de combat en début d'aprés-midi ce jour-là aux abords de l'établissement scolaire. Depuis quelques jours, des contrôles de gendarmerie se sont multipliés sur la Ville de Saint-Pierre portant essentiellement sur les conducteurs de véhicules. Mais cette fois-ci, c'est l'ampleur du dispositif qui interpelle.

J’arrive vers 13h 10 au lycée, je passe sur le côté gauche là où il y a la porte des profs... Déjà auparavant j’avais déjà vu une voiture se faire contrôler par les gendarmes. Juste avant d’atteindre le portail, je croise 2 gendarmes, un sans chien et un autre avec un chien, et on me demande rapidement de me mettre sur le côté, et si j’ai des produits illicites sur moi. Je réponds "Rien", et je me fais sentir et ça passe au prochain quoi. Un lycéen d'Emile-Letournel

Sur place, plusieurs véhicules de gendarmerie et chiens pour détecter des stupéfiants.

C’était assez silencieux comme contrôle. Pour certains c’était la première fois, comme pour moi. Et pour d’autres c’était un contrôle qui été un peu plus long, c’est-à-dire que soit le chien aboyait et grattait dans le sac ou dans les poches… Comme c’est arrivé à quelqu’un, on va lui demander de retirer tous ses effets personnels de cette poche et on allait vérifier si jamais il n'y avait pas des produits. Lycéen d'Emile-Letournel

Des parents qui s'interrogent

Contactée par téléphone par notre journaliste Elise Marné, la gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon précise que cette opération a été effectuée sur réquisition du Procureur de la République, comme l'exige le Code de Procédure Pénale. Cette intervention envoie "un message inquiétant" pour certains parents d'élève :

A chaque coin de lycée il y avait des voitures de gendarmes, et des gendarmes qui arrêtaient à la fois les voitures et les élèves. J'ai été très surprise, on se demande à quoi c'est du. On se dit ça doit être de la recherche de stupéfiant. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec des élèves d'âges différents qui ne comprennent pas ce qu'il se passe le long du lycée ? Pourquoi on en arrive là ? On peut s'imaginer qu'il y a peut-être un trafic au sein de l'établissement... C'est inquiétant. Une mère d'élève du lycée-collège Emile-Letournel

Le bilan de l'intervention policière ne nous a pas été communiqué, hormis les infractions au Code de la Route telles que défaut de port de ceinture de sécurité ou excès de vitesse. Mais selon nos informations, au moins un contrôle positif aux stupéfiants pour un adulte au volant d'un véhicule aurait été constaté.

Cette même journée du vendredi 19 avril, mais aussi le samedi qui a suivi, d'autres contrôles de différentes natures se sont déroulés dans plusieurs secteurs de Saint-Pierre jusqu'à parfois tard dans la soirée.