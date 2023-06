A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est toujours aussi difficile de faire garder son enfant

L’annonce a été faite jeudi 1er juin. La Première ministre Elisabeth Borne promet 200 000 places supplémentaires en crèche d’ici 2030. Dans l’archipel, trouver une place pour son enfant dans ces établissements ou dans une maison d’assistante maternelle est une véritable problématique depuis quelques années pour les parents. Une situation qui ne semble pas s’améliorer.

Céline Latchimy-Irissin / Sony Chamsidine •

A l’approche des vacances estivales, de nombreux parents préparent déjà la garde de leurs enfants pour la prochaine rentrée. Un véritable casse-tête tant les demandes sont nombreuses et les moyens insuffisants.

"Les parents réservent une place dès qu’ils savent qu’ils attendent un enfant"

"Quand j’ai appris que j’étais enceinte d’un mois, on s’est tout de suite rapproché de la MAM" raconte Camille, une mère de famille. "On nous avait dit qu’ils étaient déjà complets lorsque notre fille Théa allait devoir aller en garderie. On a cherché partout ailleurs mais c’était très compliqué car tout le monde était pris d’assaut" se remémore-t-elle.

"Les parents réservent une place dès qu’ils savent qu’ils attendent un enfant. On nous contacte aussitôt " confirme Aurélie Constant, assistante maternelle.

Une place peut être réservée sur un an voire un peu plus à l’avance. On essaie de rediriger vers des collègues extérieurs qui sont, eux aussi, complets très rapidement. Aurélie Constant, assistante maternelle

Six enfants sur liste d’attente à la MAM

A force de persévérance et surtout de patience, Camille a finalement pu inscrire sa fille, aujourd’hui âgée de 14 mois, à la MAM de Saint-Pierre. Inscrite depuis l’année dernière, elle n’est pas prête à lâcher sa place : "on verra ensuite comment on fera quand elle sera prête à entrer à l’école. Pour l’instant, on a encore un an sans problème" souffle-t-elle.

Pour Gaëlle, mère de deux enfants, ce problème sera bientôt un lointain souvenir puisqu’elle déménage. "On ne sera plus sur l’archipel l’année prochaine. On laisse donc une place". Une fois disponible, cette place à la MAM sera aussitôt réservée.

Cette année encore, l’établissement compte six enfants sur liste d’attente. Avec une capacité d’accueil de 12 enfants pour trois nounous, la structure "ne peut pas faire mieux" expliquent les professionnels. Pour rappel, une assistante maternelle ne peut en accueillir plus de quatre.

En plus d’une crèche, l’ensemble du territoire compte aujourd’hui une quinzaine d’assistantes maternelles dont une douzaine à domicile, les autres à la MAM.