À Saint-Pierre et Miquelon, l'artiste local David Creton mis à l'honneur

Depuis le début du mois de mars, David Creton expose ses créations dans un café de Saint-Pierre et Miquelon. Nous l'avons rencontré dans son atelier, où l'artiste s'essaie à des pratiques variées comme le recyclage, les tags ou la calligraphie.

Raphaëlle Chabran •

Au fil de ses balades sur les sentiers de l'archipel, l'artiste David Creton puise son énergie créatrice. "Dans mes toiles, je cherche à recréer le mouvement et la lumière que j'observe dans mes escapades", explique l'artiste amateur. Sur les toiles de David Creton, on peut observer un mélange coloré de peinture acrylique projetée, des tags et de matériaux de récup.

Je suis heureux de voir des couleurs et de l'énergie sur la toile. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. La toile prend sens au fur et à mesure. Mon art est positif et vitaminé. David Creton, artiste local

Le recyclage comme matière première

Les toiles qu'expose David Creton au mur de ce café de Saint-Pierre ont de quoi surprendre. Sur la quinzaine d'oeuvres présentées, ce ne sont pas seulement des toiles rectangulaires qui ornent les murs, mais aussi une planche de skateboard, ou de vieilles poupées en plastique transfigurées, tout droit sorties de la déchetterie.

"J'aime travailler sur des supports différents, les transformer pour les sublimer", précise David Creton. Une pratique qui séduit la gérante du café culturel ; elle apprécie l'association faite entre l'art et le recyclage. L'exposition de David Creton sera visible jusqu'au 30 mars.

David donne une seconde vie à des objets destinés à la poubelle. Ce type de "surcyclage" est une belle idée. Maïté Légasse, gérante d'un café

Le reportage de Karim Baïla et Aldric Lahiton :