A Saint-Pierre et Miquelon, le nombre d'étudiants boursiers reste stable.

Depuis 3-4 ans, les chiffres sont à peu près les mêmes. Cette année, on compte 270 étudiants boursiers. 33% d'entre eux partent étudier au Canada. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la crise sanitaire n'a pas tant impacté le choix des bacheliers.

Anastasia Laguerra •

Ils sont 270 étudiants st-pierrais et miquelonnais à bénéficier de la bourse cette année. 180 ont choisi la France, 90 le Canada, et 58 nouveaux bénéficaires se sont ajoutés à la liste des bénéficiaires. Des chiffres stables par rapport à l'an dernier, et si autrefois le Canada était beaucoup plus prisé, il n'a pas été délaissé pour autant par les élèves. Pour cette rentrée, plus de 30 % des jeunes s'y rend.

Plus de précisions sur les effectifs et les modalités de cette nouvelle rentrée avec Martine Briand :