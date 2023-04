Agenda des sorties : que faire ce week-end à Saint-Pierre-et-Miquelon ?

Comme chaque semaine, la rédaction de Saint-Pierre-et-Miquelon la 1ère fait le point sur les sorties du week-end dans l’archipel. Celui-ci est placé sous le signe du sport.

Ce week-end va être rythmé par du sport dans l’archipel ! Ce vendredi 14 avril débute la première édition de la compétition de hockey féminin - Harfang classic 2023. Deux équipes des Harfangs de Saint-Pierre et Miquelon et quatre de Terre-Neuve vont s’affronter.

L'accueil du public n'étant pas possible, l’association des Harfangs diffusera tous les matchs sur sa page Facebook. La finale quant à elle sera diffusée dimanche à 8h30 en facebook live sur Saint Pierre et Miquelon la 1ère.

L’autre rendez-vous sportif du week-end se déroule au Centre Culturel et Sportif avec la Coupe de l’Archipel. Le tournoi de futsal va clore la saison. Le coup d'envoi est aussi ce vendredi 14 avril à 20h45. Les premières équipes à s’affronter sont Les Pieds Rouges face aux Vagabonds, suivi du match Mean Machine - Footeurs de troubles. La finale a lieu dimanche 16 avril à 14h15 pour savoir qui succèdera aux Vagabonds cette saison !

Toujours au CCS, le club Hong Sang Nae propose un atelier Qi Gong. Un sport traditionnel chinois basé sur des mouvements lents et la respiration. Cette découverte se déroule dimanche matin à 10 heures au dojo.

À Miquelon, le week-end est également sportif avec l’édition 2023 de la course du petit tour d'une distance de 3 km 600. Le rendez-vous est à 10 heures devant la Maison des Loisirs et les inscriptions se font le jour même sur le lieu de la course.

Rendez-vous culturels

Pour les amoureux du cinéma, la programmation est variée dans l'archipel. La Micro-Folie propose la diffusion du dernier épisode de Notre Dame de Paris le chantier du siècle en partenariat avec Arte, samedi 15 avril entre 14 heures et 18 heures avec une séance par heure.

Quant au CCS place à l’adaptation du chef d'œuvre d’Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires, ce samedi à 21 heures avec en tête d’affiche Vincent Cassel, François Civil ou encore Eva Green.

Puis, dimanche à 14h30, un film plus familial est projeté à 14h30 : Super Mario Bros. Petit plus, dès 13h30 les élèves de CM2 de l’école du Feu Rouge organisent une vente de pop corn pour financer leur voyage scolaire à Miquelon.

Vente associative

Une action solidaire pour les plus gourmands. L’association Églantine propose une vente de gâteaux au centre commercial de Saint-Pierre de 9h à 12h pour financer différentes actions auprès des personnes âgées de l’archipel.