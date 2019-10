Les ambassadeurs du réseau Fier SPM rassemblés à Bordeaux

Le projet Fier SPM continue de rassembler en dehors de Saint-Pierre et Miquelon. Deux ans après sa création, ce mouvement poursuit sa stratégie de promotion du territoire en mobilisant ses ambassadeurs.Ce lundi 1er octobre, des membres du réseau et des représentants de la collectivité territoriale se sont donc retrouvés à Bordeaux à l'occasion d'une réunion publique.Le reportage à Bordeaux de Pierre Yovene et Philippe Hernando.