Arrivée d’un nouveau chalutier pour l’armement Aquapêche

Ce lundi 20 novembre, le bateau de pêche norvégien « Havfjord Kristiansand » est arrivé dans le port de Saint-Pierre. Venu tout droit du Danemark, il s’agit du dernier navire de la flotte de l’armateur Stéphane Poirier.

Céline Latchimy-Irissin avec Sony Chamsidine •

Après une longue traversée et plusieurs escales, le chalutier est arrivé à bon port ce lundi. « Il y avait des vents moyens de 35 nœuds. Il y a eu quelques jours de calme puis on a rencontré pratiquement deux grosses dépressions que vous avez pu subir également sur Saint-Pierre et Miquelon» détaille le capitaine Yann Bouteiller qui était chargé de ramener le bateau.

Le bateau est une structure danoise, norvégienne, écossaise. Ce sont des navires construits pour les gros temps car en mer du Nord, pour y avoir déjà été, la mer est parfois plus dure qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon étant donné qu’il y a moins d’eau. Yann Bouteiller, capitaine

1,5 million d’euros d’investissement

Cette nouvelle acquisition représente un investissement de 1,5 million d’euros pour l’armateur Stéphane Poirier. Ce chalutier de 26m40 pour 8m40 de large doit répondre à des attentes spécifiques : « il s’agit du quatrième ou du cinquième de la flotte. On avait des besoins pour l’entreprise et la poissonnerie. C’était important d’aller chercher le poisson pour alimenter le marché local ».

Au-delà de la poissonnerie, différentes missions attendent le navire. « Il va aller pêcher différentes espèces avec les quotas qui sont alloués » ajoute Stéphane Poirier.

Mis à l’eau pour la première fois en 2020, le « Havfjord Kristiansand » devrait prendre à nouveau la mer après les fêtes de fin d’année, une fois l’inspection et la visite de mise en service effectuées.