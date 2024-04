Autisme : la nouvelle vie épanouie de Gabriel à Saint-Pierre et Miquelon

Lors de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme début avril, nous avons rencontré Gabriel 13 ans et sa famille. Installés depuis un an à Saint-Pierre, ils ont accepté de nous parler de la vie avec ce trouble neurodéveloppemental.

Gabriel, 13 ans vit depuis un an à Saint-Pierre et Miquelon. Le jeune garçon est atteint d'autisme. Un trouble du neurodéveloppement détecté alors qu'il avait 2 ans et officiellement diagnostiqué à ses 10 ans. En arrivant dans l'archipel, Gabriel a tout de suite bénéficié d'un accompagnement personnalisé et bénéfique pour lui et sa famille.

Une vie épanouie

Comme tout enfant de son âge, Gabriel a des passe-temps favoris : jeux vidéo, jeux avec ses animaux, taekwondo, scoutisme... À Saint-Pierre, il fait aussi de nombreuses activités. Autant de choses qui l'aident dans son développement.

Sony Chamsidine et Bérénice Del Tatto ont rencontré Gabriel et sa maman :