Belles jusqu'au bout des ongles pour le réveillon du Nouvel An

Dans un salon de Saint-Pierre, les rendez-vous s'enchaînent pour des manucures. Tout doit être prêt pour fêter la nouvelle année en beauté.

Marie Paturel •

Une tenue pour fêter la fin d'année, ça se prépare. Tous les détails comptent. Pour être impeccable, même les ongles y passent et justement dans le salon de Laurence Desdouet, les manucures s'enchaînent.

En août, les rendez-vous pour décembre avaient déjà été pris d'assaut. Les prestations pour les mains sont les plus populaires cette année, il faut compter environ deux mois d'attente.

On a fait certaines journées de 10, 11, 12 voire 13 heures pour essayer de satisfaire le plus de monde possible. Laurence Desdouet, gérante de Naturel'Sentielles.

Plusieurs prestations sont proposées dans ce salon : vernis classique, semi-permanent ou du gel, qui consiste à placer un faux ongle sur un ongle naturel. Ce dernier est très populaire et permet aux clientes d'adapter plus aisément la longueur et la forme de leur manucure. Il faut compter environ deux heures avant le résultat final.

En 2021, les tendances varient. Pour les fêtes beaucoup de rouge, de blanc mais surtout des paillettes et de la longueur. "On profite de faire la princesse pour les fêtes de fin d'année", explique la gérante du salon.

Le reportage de Marie Paturel et Adrien Develay :