Biodiversité de Saint-Pierre et Miquelon : le projet d'études d'Axel Hacala lauréat d'un concours national

Axel Hacala est un Saint-Pierrais passionné par les espèces d'arthropodes : les araignées, les mille-pattes, les coccinelles ou encore les vers de terre. Sensible à la cause environnementale, il prépare une thèse sur les tourbières de Saint-Pierre et Miquelon.

Titulaire d'un BTS, d'une licence et de deux masters dans les domaines de la biologie des organismes et de l'écologie, Axel Hacala prépare une thèse sur les tourbières de Saint-Pierre et Miquelon et la biodiversité qu’elles hébergent afin d'améliorer la connaissance de ces milieux.

Un projet lauréat d’un concours national

Son projet d’étude, baptisé SPM-BIO, est porté par l’association FNE SPM en partenariat avec les laboratoires Ecobio de Rennes et l’Université Laval au Québec, et a été lauréat de l'appel à projets « MobBiodiv’2020 ».

Le choix est issu d'un vote citoyen organisé par le ministère de la Transition écologique et l’Office français de la biodiversité, visant à désigner le coup de coeur du public parmi 47 associations lauréates.

Le reportage de Claudio Arthur, Jérome Anger et Marie Daoudal.

La vidéo de présentation du projet :