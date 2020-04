Crise du coronavirus : la collectivité territoriale précise les dispositifs d'accompagnement des étudiants

Les étudiants de Saint-Pierre et Miquelon sont dans l'incertitude face à la crise du coronavirus. Pour répondre à leurs interrogations, la collectivité territoriale leur a proposé un échange via internet ce mardi 28 avril. Près de 300 jeunes y ont participé.

Delphine Jeanneau - Adrien Develay •

Les bourses maintenues

cette fin d'année compliquée ne sera pas considérée comme un échec. Il n'y aura donc aucune incidence pour l'obtention ou le renouvellement d'une bourse

la bourse est maintenue intégralement jusqu'au retour de l'étudiant sur le territoire, quelle que soit la date. Elle sera aussi versée pendant l'été à ceux qui ne rentreront pas dans l'archipel.

Deux scénarios de rapatriement

Pour les étudiants en métropole ou ailleurs en Europe : le rapatriement est organisé par le ministère des Outre-mer. Les étudiants pourraient avoir à respecter un isolement strict à Paris pendant 14 jours. Une durée qui pourrait être revue à la hausse. Un test de dépistage serait également effectué à la fin de cette période de quarantaine avant de monter dans l'avion.

Pour les étudiants au Canada : c'est la préfecture qui est en charge de l'organisation de leur rapatriement. Elle leur a d'ailleurs fait parvenir un questionnaire pour organiser leur retour. La piste évoquée prévoit de leur faire effectuer une quatorzaine stricte à Saint-Pierre.

C'est en Facebook live que les étudiants de Saint-Pierre et Miquelon ont pu poser leurs questions. Pour leur répondre, Stéphane Lenormand, le président du conseil territorial mais aussi Catherine Hélène, vice-présidente en charge du pôle développement solidaire, et Marion Letournel, responsable du service formation-insertion. Deux points principaux ont été évoqués au cours de ces échanges : les bourses et le retour dans l'archipel.Les bourses sont intégralement maintenues, voire plus. La collectivité a pris des dispositions particulières cette année :C'est la grande question que se posent de nombreux étudiants : comment rentrer dans l'archipel ? Stéphane Lenormand a donné quelques éléments de réponse. Deux scénarios se dessineraient :L'objectif est de permettre à tous les jeunes de revenir le plus rapidement possible dans l'archipel, a expliqué Stéphane Lenormand. Le président du conseil territorial a précisé que la collectivité allait collaborer avec la préfecture et le ministère des Outre-mer qui sont en charge de l'organisation de ces retours.Pour permettre d'affiner les dispositifs de rapatriement, les étudiants doivent répondre aux questionnaires qui leur ont été adressés avant le 1er mai s'ils sont au Canada et avant le 2 mai s'ils sont en métropole.La session de questions-réponses diffusée sur la page Facebook de la collectivité territoriale.