Buzz : un chat XXL à Saint-Pierre et Miquelon

Cinquième épisode de votre série de reportages sur les animaux de compagnie dans l'archipel. Pour ce nouveau volet, rencontre avec Buzz, un chat de la race des Maine Coon.

Elise Marné •

C'est la particularité de cette race de chat, le Maine Coon est réputé pour sa grande taille. Buzz ne déroge pas à la règle. Le félin à un an et demi, et il pèse déjà plus de 8 kilos. Lolita Clément rêvait d'en posséder un, c’est chose faite depuis l'année dernière. Les présentations avec Antoine Joubeau et Claudio Arthur.

©saintpierreetmiquelon

C'est des chats qui ont au moins un centimètre de poils en dessous les coussinets. Lolita Clément, propriétaire de Buzz

L'animal est joueur et promeneur. Avec l'arrivée des premiers flocons sur l'archipel, sa maîtresse lui fait découvrir la neige. Aucun choc thermique pour Buzz, la race des Maine Coon est prédisposée pour s'adapter aux températures froides. Si Lolita est entièrement sous le charme de son compagnon à quatre pattes, le deuxième chat de la maison, est lui encore sur la réserve.

