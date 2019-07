Le casse-tête du logement pour les organisateurs de festivals

S'il est parfois difficile pour les touristes de trouver un logement en période estivale, le défi se pose également pour les organisateurs de festivals.C'est notamment le cas pour les responsables des Transboréales et du Rock' N' Rhum. À moins d'un mois des deux événements, ils sont toujours à la recherche d'hébergements pour loger les musiciens et les artistes.Le reportage de Claudio Arthur et Jérôme Anger.