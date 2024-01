Les changements du 1er janvier qui concernent Saint-Pierre et Miquelon

SMIC, permis de conduire ou bien encore Pôle Emploi. 2024 arrive avec son lot de petites ou de grandes nouveautés pour la vie quotidienne des Français de l’Hexagone et des Outre-mer. Voici ce qui vous attend en ce début d’année.

Le 1er janvier est traditionnellement un jour de changement. Pour faire face à l’inflation, le gouvernement revalorise le salaire minimum, environ 15 euros nets de plus par mois. Le SMIC s’élève désormais à un peu plus de 1398 euros nets mensuels

Au revoir Pôle Emploi, bonjour France Travail

Nouvelle année, nouveau nom, nouveau logo. Ce 1er janvier Pole emploi cède sa place à France Travail. L’organisme public regroupe l’ensemble des services de l’emploi tels que Pôle emploi, Cap emploi, les collectivités et les missions locales. Le nouvel opérateur se voit attribuer de nouvelles missions pour accompagner les personnes en recherche d’emploi mais aussi soutenir les entreprises dans leur recrutement.

Hausse du prix des timbres, des lettres et colis

À partir de ce 1er janvier le prix des timbres et des colis augmente aussi. Le timbre passe de 1 euro 16 à 1 euro et 29 centimes et il faudra désormais compter 5 euros et 36 centimes pour envoyer un courrier en recommandé.

La poste informe ses usagers que le prix des Colissimo toutes destinations confondues augmente en moyenne de 5,6 %.

Changement sur les routes

Sur les routes, les dépassements inférieurs à 5km/h des excès de vitesse ne seront plus sanctionnés d’un retrait d’un point sur le permis de conduire mais ne donneront lieu qu’à une amande forfaitaire allant de 68 à 135 euros.

Autre grande nouveauté, il sera désormais possible de passer le permis de conduire à 17 ans. Le gouvernement a décidé d’abaisser l’âge légal dans le but de renforcer la mobilité des jeunes dans le cadre d’une insertion professionnelle.

Les détails avec Ines Apetovi