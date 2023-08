Championnat de football senior : l’ASSP l’emporte 4-0 face à l’ASM

Samedi 26 août, l’ASM accueillait à domicile l’ASSP. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de l’ouverture de la coupe Agricole-Eco : la dernière de la saison.

Céline Latchimy-Irissin avec Calypso Vanier

Cette victoire permet aux hommes de Mikaël Lenoir de récupérer des points au classement général.

"On est très content de la performance qu’on a faite"

L’ASSP remonte donc dans le classement du championnat. À la fin de la rencontre, c’est le soulagement. "On est très content de la performance qu’on a faite. On sait que ce n’est jamais facile de gagner ici car ils ne lâchent rien" déclare Tristan Girardin, le capitaine de l’ASSP.

Après avoir perdu quatre matchs, on est obligé de se remobiliser et se remotiver. On part dans trois semaines en Coupe de France. (…) On veut finir l’année en beauté. Tristan Girardin, capitaine de l’ASSP

"On se concentre sur la suite du championnat"

Après quatre victoires consécutives, l'ASM s'est inclinée mais reste tout de même en tête du classement. "C’est une défaite après une bonne série" commente Mathieu Brunin, l'entraîneur des Orange.

On s’attendait à un match compliqué et serré. On passe à côté de notre première mi-temps même si on a bien réagi en deuxième période. Mathieu Brunin, entraîneur de l’ASM

Ce dernier reste tout de même confiant pour la suite : "il n’y a rien de dramatique. Après cette série, on reste premier et on se concentre sur la suite du championnat. On va oublier ce match et se préparer au prochain".

Point sur le classement* :

L’ASM reste leader avec 39 points L'ASSP est en deuxième position avec 36 points L'ASIA est pour l'instant en dernière position avec 18 points

*Notez que ce classement est susceptible d'être modifié par une décision à venir. Elle concernant le match de la 18ème journée, remporté 2 à 0 par l'ASSP le 23 août dernier.

Suite à l'évocation d'une irrégularité sur la feuille de match des Verts, le statut de la rencontre sera déterminé prochainement par la commission compétente.

L'ASM jouera quant à elle à nouveau à domicile samedi 2 septembre et affrontera l'ASIA au stade de l'Avenir.