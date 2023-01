Championnat de futsal à Saint-Pierre : la Mean machine prend la tête du classement

Deux rencontres étaient au programme de la 7e journée du championnat R1 de futsal à Saint-Pierre ce mardi 17 janvier. Les Pieds Rouges ont dominé Les Vagabonds 2 à 1. La Mean Machine s'est imposée 5 à 3 face aux Crèmes Brûlées. Elle prend la tête du classement temporaire.

Le championnat de futsal de Saint-Pierre se poursuit. Ce mardi 17 janvier deux rencontres étaient programmées au centre culturel et sportif.

Les Pieds rouges ont dominé Les Vagabonds. Score final de la rencontre : 2 à 1. De son côté, la Mean Machine s'est imposée 5 à 3 face aux Crèmes brûlées.

La Mean Machine en tête

À l'issue de cette 7e journée de championnat, c'est la Mean Machine qui est en tête du classement provisoire. Les Vagabonds s'octroient quant à eux la coupe Rotary Club :

