Changement d’heure : ce qu’en pensent les habitants de Saint-Pierre et Miquelon

Le passage à l’heure d’été interviendra dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mars. A 2 heures du matin, il sera 3 heures. Nous sommes allés demander aux habitants de Saint-Pierre et Miquelon ce qu’ils en pensaient.

Tous les ans à l’arrivée du printemps, c’est le même manège. Il y a une nuit plus courte que les autres, celle où l’on passe à l’heure d’été. A Saint-Pierre et Miquelon, ce changement d’heure se produira dans la nuit de ce samedi 13 mars au dimanche 14 mars. Il faudra donc avancer sa montre d’une heure.



Pas d’impact réel sur le quotidien

Mais cela ne semble pas perturber plus que ça les habitants de l’archipel. "Ça ne me dérange pas plus que ça, témoigne un Saint-Pierrais à la sortie d’un supermarché. Il faut juste s’habituer après." Il avoue ensuite que cela a tout de même une incidence sur son cycle naturel.

Un coup c’est une heure de plus, un coup une de moins, chaque année ça me perturbe. Un habitant de Saint-Pierre



Pour l’instant, l’archipel suit les directives européennes en matière de changement d’heure. Or, en mars 2019, les députés européens ont voté pour supprimer ce changement d’heure saisonnier. Cette mesure devrait entrer en vigueur cette année, ce qui signifie que c’est peut être le dernier changement d’heure, si la France choisit de conserver l’heure d’été.

Un habitant de Saint-Pierre juge que cela n’a pas beaucoup de sens pour l’archipel de s’aligner avec la France pour le coup. "Si le Canada continue de changer d’heure, il faudrait que l’on fasse pareil", a-t-il estimé.



Et ailleurs ?

Le passage à l’heure d’été n’intervient pas partout de la même manière. Dans l’Hexagone, il se produira la nuit du 27 mars, dans quinze jours. En attendant, cela fait qu’il n’y aura que trois heures de différence avec l’archipel, au lieu de 4 habituellement. Cela s'explique par le fait que Saint-Pierre et Miquelon s'est aligné avec le Canada pour définir la date du changement d'heure.

Autre particularité : Saint-Pierre et Miquelon est le seul territoire d’Outre-mer à observer un changement d’heure. Les autres territoires ultramarins n’ont jamais été concernés par cette mesure mise en place en 1976 pour faire des économies d’énergie en France.