Changement d'heure dans l'hexagone et pas dans les Outre-mer

C'est une ritournelle bien connue dans l'hexagone, et le coronavirus n'y change rien : dans la nuit de samedi à dimanche, il fallait avancer sa montre d'une heure. Mais dans les Outre-mer, l'heure ne change pas.

Pourquoi ?

Outre-mer, pas de changement!

Quel décalage depuis dimanche ?

Hexagone- Antilles : 6 heures en moins

Hexagone- Guyane : 5 heures en moins

Hexagone- Saint-Pierre-et-Miquelon : 4 heures en moins

Hexagone- La Réunion : 2 heures en plus

Hexagone-Mayotte : 1 heure en plus

Hexagone- Nouvelle-Calédonie : 9 heures en plus

Hexagone- Polynésie : 12 heures en moins

Hexagone-Wallis et Futuna : 10 heures en plus

Dans l'hexagone, la phrase est devenue habituelle : "N'oubliez pas, la nuit prochaine, on change d'heure... A 2 heures, il sera 3 heures". C'était le cas au cours de la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars. L'hexagone est passé "à l'heure d'été".A l'origine, c'est en 1976, lors du premier choc pétrolier que le changement d'heure a été décrété. Pour le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, il s'agissait de faire des économies d'énergie : faire vivre les français de l'hexagone dans un rythme plus proche de celui du soleil pour qu'ils aient moins recours à l'électricité.Les Outre-mer n'ont pas changé d'heure et ne sont donc pas concernés directement par ce changement qui a tout de même des impacts indirects. Le décalage horaire par rapport à la métropole change, ce qui peut avoir des répercussions dans la vie quotidienne des entreprises et pour les particuliers lorsqu'ils contactent par exemple leurs proches installés dans l'hexagone.