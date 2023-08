CIOM : les présidents des exécutifs d’Outre-Mer adressent un courrier à Emmanuel Macron, "on a voulu faire preuve d’unité" déclare Bernard Briand

Les représentants de Guyane, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Saint-Martin ainsi que Bernard Briand, président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont réunis le 29 juillet dernier. Dans un courrier commun, ils interpellent le président Emmanuel Macon sur les suites à donner au récent Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) et sur la nécessité d’ouvrir des discussions sur la prochaine réforme constitutionnelle.

Céline Latchimy-Irissin / Arnaud Delayre •

S’ils saluent la tenue du CIOM, Comité interministériel des Outre-mer le 18 juillet dernier et les mesures arbitrées, les présidents des exécutifs d’Outre-Mer considèrent que certaines mesures méritent "d’être approfondies".

À lire aussi : Comité Interministériel des Outre-Mer : 1,5 million d’euros annoncé pour le déplacement du village de Miquelon

"Il faut aller beaucoup plus loin"

Pour Bernard Briand, président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, si l’archipel n’est pas "directement concerné par la demande des autres présidents sur la réforme constitutionnelle, on a voulu faire preuve d’unité et s’associer au mouvement pour peser sur les décisions gouvernementales".

C’est dans ce contexte qu’ils souhaitent rencontrer le président de la République dès la fin du mois d’août. Une réunion qu’ils aimeraient voir se pérenniser : "chaque trimestre, une réunion pourrait se tenir pour faire le point sur l’avancée de ces mesures". Un suivi afin "d’améliorer, sans tarder, les conditions de vies quotidiennes en Outre-Mer" écrivent-ils dans le courrier.

Cette réunion est un point d’étape nécessaire. (…) Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que l’on puisse, entre présidents des exécutifs, se rencontrer régulièrement pour faire un bilan sur les actions menées et qu’elles soient adaptées à chacun des territoires. Bernard Briand, président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

À Saint-Pierre-et-Miquelon, "il y a plusieurs chantiers nécessaires"

Pour Bernard Briand, l’archipel a "des cartes à jouer avec ses spécificités. (…) Il y a plusieurs chantiers nécessaires et structurants. Il y a le port qui a passé plusieurs décennies sans investissement : aujourd’hui il est de l’ordre de 80 millions d’euros. Il y a l’EHPAD à hauteur de 25 à 30 millions, le prix et le nombre de logements, l’attractivité du territoire et la vie chère. On a eu des avancées significatives sur la vie chère. Le CIOM l’évoque peu et ça correspond à une attente très forte".

Concernant l’attractivité du territoire, il faudrait, selon Bernard Briand, augmenter les vols directs. Des vols qui ont lieu uniquement de juin à septembre entre l’archipel et l’Hexagone.

À lire aussi : Reprise des vols directs entre Paris et Saint-Pierre et Miquelon

On a notre feuille de route. Aujourd’hui, il s’agit de structurer notre politique du territoire. Bernard Briand, président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Bernard Briand, président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, répondait aux questions d'Arnaud Delayre et Jérôme Anger :