Comité Interministériel des Outre-Mer : 1,5 million d’euros annoncé pour le déplacement du village de Miquelon

Reporté à plusieurs reprises, le Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM) a finalement eu lieu mardi 18 juillet à Matignon. 72 mesures pour l'Outre-Mer et 2,3 milliards d’euros d’investissements ont été annoncées sur quatre ans pour les infrastructures et les services publics. Concernant l’archipel, quelques sujets ont été abordés comme le déplacement du village de Miquelon ou encore le logement ou la santé. Des sujets dont on ne connaît pas encore les détails.

Céline Latchimy-Irissin

Ce fonds et ces mesures sont censés répondre aux spécificités de chaque territoire. Elisabeth Borne a annoncé 2,3 milliards d'euros d'investissements entre 2024 et 2027 pour les infrastructures et les services publics, contre 1,8 milliard entre 2019 et 2022 pour l’ensemble des Outre-Mer.

Sur le papier, avec 500 millions d’euros supplémentaires, cela semble bien parti.

1,5 million d’euros pour le déplacement du village de Miquelon

Dans le rapport rendu par le CIOM, le déplacement du village de Miquelon est le seul sujet concernant l’archipel qui dispose de chiffres précis. Pour ce projet qualifié de "sans précédent sur le territoire national", un accompagnement de 1,5 million d’euros a été annoncé, dont 1 million pour cette année et 500 000 euros pour 2024.

Saint-Pierre-et-Miquelon se positionne ainsi comme un "moteur dans l’anticipation des conséquences du changement climatique". À l’automne 2023, un comité de pilotage état-mairie sera également mis en place.

Répondre à la crise du logement

L’archipel connaît une situation tendue du logement. Se loger devient de plus en plus difficile tant les demandes sont nombreuses et les offres, très faibles. Pour tenter d’apporter des solutions, deux points ont été évoqués.

Le premier concerne les propriétaires-occupants. Ils pourront bénéficier de l’intervention de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, notamment pour la rénovation énergétique de leur logement.

L’autre point consiste à maintenir la dynamique de construction de logement social. En 2020, le parc locatif social représentait en tout 113 logements, appartenant soit à la mairie de Saint-Pierre, soit à la Collectivité Territoriale.

Cette dynamique doit s’établir grâce à une capacité de prêts d’Action Logement de 780 millions d’euros entre 2023 et 2027. Si aucun montant précis n’a été défini pour l’archipel, le dispositif doit bel et bien s’étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Emploi, formation, santé : des sujets brièvement évoqués

En termes d’emploi et de formations, le programme "Cadres d’Avenir" sera lui aussi étendu à l’archipel. Il consiste à accompagner le retour des diplômés après leur formation dans leur territoire. Pour l’heure, aucune date précise n’a été annoncée.

Concernant la santé, l’objectif est, selon le rapport, "d’améliorer la vie quotidienne dans les Outre-mer. Dans l’archipel, les enjeux concernent la périnatalité et le vieillissement des populations". L’une des pistes évoquées est donc de disposer de soins efficaces et d’une prise en charge rapide. Mais la méthode reste pour l'instant un peu vague.

Signature d’une convention de partenariat avec le conservatoire du littoral

Une convention de partenariat sera signée entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le conservatoire du littoral. L’objectif est "d’établir un dialogue renforcé".