La Collectivité territoriale apporte son soutien financier pour répondre à la crise du logement

À Saint-Pierre et Miquelon, trouver un logement ou un hébergement s'avère très difficile. Les demandes pour se loger sont nombreuses et l'offre est très faible. Afin de pallier le manque, la Collectivité territoriale lance des appels à projets. L'un d'entre eux a été validé en séance officielle. L'entreprise lauréate va bénéficier d'une aide à hauteur de 80 % des dépenses.

Marie-Paule Vidal •

La création d’un hébergement de groupes jeunesse, sport, culture et d’une résidence de co-living, voici le tout nouveau projet qui a reçu l'aval des conseillers territoriaux en séance officielle ce mardi 20 juin.

Diversifier la capacité d'acceuil des jeunes et des visiteurs

C'est la SASU « O soleil Boréale SPM » qui est lauréate de l’appel à projet. La société était la seule à candidater. Ce concept existe aux États-Unis depuis les années 2000 et se développe peu à peu en France. Il propose à des particuliers de vivre en communauté dans une résidence.

C’est dans l’ancien bâtiment connu sous le nom du "Paris-Madrid" situé rue du 11 novembre à Saint-Pierre que le projet de réhabilitation va voir le jour.

Le bâtiment appelé Paris-Madrid est situé rue du 11 Novembre à Saint-Pierre. • ©VIDAL MARIE-PAULE

L'objectif étant ici d'augmenter la capacité d’accueil de l’archipel, en dehors de l’offre hôtelière, et de proposer des hébergements occasionnels pour des groupes de jeunes lors d’évènements sportifs, pédagogiques ou culturels. Il a aussi pour but de mettre à disposition des hébergements temporaires pour des travailleurs saisonniers ou des jeunes désireux de revenir dans l’archipel.

À lire aussi : Pénurie de logement et explosion des prix à Saint-Pierre et Miquelon

Le coût total du projet s'élève à 2 240 000 euros. Les conseillers territoriaux ont voté à l'unanimité le projet et ont ainsi validé l'attribution de la subvention d'investissement plafonnée à 1 800 000 euros.

Du côté de la société, sa présidente a jusqu’au 31 décembre 2024 pour réaliser son projet. Elle devra exercer son activité pour une durée de 10 ans au minimum.

Cibler les ménages à revenus intermédiaires

Autre délibération votée à l'unanimité, celle portant sur la création de logements destinés aux personnes étant dans l'incapacité d'investir dans la construction d’une résidence principale.

Il s'agit ici de déployer et de renforcer l’offre locative, un maillon essentiel à l’attractivité économique du territoire et de redynamiser le centre-ville grâce à l'installation de ménages et de familles sur ces deux sites.

Les bâtiments de l'ancienne Banque des Îles et de Frecker. Un appel à projet est lancé pour trouver des acquéreurs afin d'en faire des logements. • ©VIDAL MARIE-PAULE

Après l’attribution récemment de 40 parcelles dans le lotissement des Graves destinées en priorité aux primo-accédants, la Collectivité territoriale souhaite céder les parcelles et les bâtiments Frecker et ex Banque des Îles à un porteur de projet.

Cela permettra à des entreprises de construire des logements, moyennant la possibilité en fonction des dossiers qui seront déposés, d'accompagner les porteurs de projet en fonction du coût qu'elle estimera Bernard Briand, président de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

Les candidats devront répondre aux différents critères établis dans le cahier des charges. Il permettra de sélectionner le futur acquéreur selon une procédure transparente et non discriminatoire. La remise des plis devra être faite au plus tard le 19 septembre 2023 à 16 heures (heure locale). Après cette date, il y a une pré-sélection. Suivra une phase de négociations.

À lire aussi : Quartier des graves : les huit dernières parcelles attribuées

Ces deux projets ont reçu l'avis favorable des élus de la majorité Archipel Demain et de l'opposition Cap sur l'Avenir. De sont côté, Franck Detcheverry a salué ces initiatives mais "déplore l'absence de projets sur Miquelon".

Autre délibération importante de cette cinquième séance officielle de l'année : la cession du terrain situé au chemin des Roses à Miquelon.

Votée à l’unanimité, elle stipule que la Collectivité territoriale cède à la commune de Miquelon-Langlade le terrain de 138 hectares situé au sud du pont de la commune, au prix de 1 euro symbolique. Un site destiné à la relocalisation du village de Miquelon.

Le coût estimatif de la contribution de la Collectivité territoriale indirectement c'est 1,4 millions d'euros mais on le facture à 1 euro car c'est un projet d'intérêt général. Bernard Briand, président de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

Et pour permettre une évolution adaptée du schéma territorial d'aménagement et de l'urbanisme, la Collectivité territoriale a intégré une procédure de révision partielle de ce STAU en vue du projet de relocalisation du village. L'actuel village étant menacé par les effets du changement climatique et plus particulièrement par le risque de submersion.

À lire aussi : Les plans du futur village de Miquelon présentés aux habitants

Pour Franck Detcheverry, la concrétisation de ce projet ambitieux est "une très bonne nouvelle".

On écoute le conseiller territorial de l'opposition Cap sur l'Avenir interrogé par Marie-Paule Vidal. Franck Detcheverry est aussi maire de la commune de Miquelon-Langlade.

Un plan d'action d'attractivité a d'ailleurs été voté en séance. La délibération prévoit que la Collectivité territoriale confie à Archipel Développement, la mise en place d’une stratégie visant à renforcer l’attractivité du territoire. Le plan d’action aura pour but de promouvoir encore plus l'archipel, d'améliorer l’accueil des candidats au retour et à l’installation et de mieux accompagner le développement économique local.

La prochaine séance officielle a été fixée au 16 septembre 2023.

Retrouvez le reportage sur la séance officielle. Une réunion suivie par Marion Meyer et Marie-Paule Vidal.