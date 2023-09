Code de la route : en quoi consiste le nouvel examen ?

Des questions plus explicites, importance accordée aux mobilités douces, visuels modifiés... On vous explique ce qui change.

Calypso Vanier •

Après une dernière révision en 2016, le nouvel examen du code de la route est entré en vigueur mardi 12 septembre. On fait le point pour vous sur ces nouveaux changements.

Tout d’abord, l’objectif reste bien le même : « s’assurer que les futurs conducteurs disposent d’un niveau de connaissance suffisant des règles de conduite et des comportements nécessaires pour partager la route » note la Sécurité Routière dans un communiqué.

Mais il y a des modifications sur le fond et sur la forme. Sur le fond d’abord, l'accent est mis sur les panneaux de signalisation et les règles de priorité. Objectif : que les candidats soient plus à l'aise en débutant leurs heures de conduite.

Place aussi aux mobilités douces. Puisque le code de la route version 2023 prévoit une dizaine de nouvelles questions là-dessus. Le candidat devra se mettre dans la peau d’un autre usager : un piéton, un cycliste ou un usager de trottinette électrique par exemple.

Finies les questions pièges

Mais c’est surtout sur la forme qu’il y a des nouveautés, comme nous le confirme l'auto-école AFC de Saint-Pierre.

Plus claire, plus compréhensible, chacune des 1037 questions a été réécrite. Même quand le vocabulaire reste technique, il est plus explicité.

Autre coup de pouce : pour les questions à choix multiples. Désormais, le candidat connaît le nombre de réponses requises.

Enfin, finies les images de synthèse parfois peu réalistes. Elles sont remplacées par des photos « captées à partir de drones ».

Toujours un minimum de 35 bonnes réponses

En résumé, il y a donc peu de grands changements sur le fond malgré les effets d’annonce du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Routière. Ce nouvel examen ne modifiera pas en profondeur cette épreuve. Même s’il devrait aider les candidats à mieux comprendre les questions.

Par ailleurs, il faut toujours au moins 35 bonnes réponses sur 40 pour valider son code.

A l'auto-école AFC, les résultats sont très satisfaisants. Par exemple, le taux de réussite pour 30 candidats atteint les 96% cette année au premier passage et 100% au second passage.