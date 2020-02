La collectivité territoriale annonce que le STAU sera modifié

Le schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme (STAU) fera l'objet de modifications afin de répondre aux nombreuses préoccupations qu'il a suscitées.

Mehdi Elghazouani •

"La collectivité va modifier son projet [...] Le message a été reçu." - Stéphane Lenormand

©saintpierremiquelon

Prévu fixer les règles d'urbanisme et d'aménagement pour les décennies à venir à Saint-Pierre et Miquelon, le STAU a fait l'objet de vives réactions dans les derniers jours de son enquête publique.Invité du journal télévisé de ce mardi 3 février, le président de la collectivité territoriale a donc annoncé que le STAU serait modifié en tenant compte des préoccupations de la population transmises par le biais de l'enquête et des différentes réunions publiques.Une nouvelle version de ce STAU sera ensuite soumise à la consultation des élus et des collectifs citoyens avant d'aboutir à une version définitive du document.L'intervention de Stéphane Lenormand dans le JT du lundi 3 février.