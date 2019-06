Condamné pour diffamation sur les réseaux sociaux

C'est un procès en diffamation pour deux dossiers distincts. Un homme de 58 ans a été condamné ce mardi 11 juin pour avoir publiquement via Facebook diffamé une fonctionnaire de la collectivité territoriale mais également l'ancien Maire de la commune de Miquelon-Langlade, Jean de Lizarraga.La Présidente du tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du Procureur de la République et a condamné le prévenu à une amende de 750 euros pour avoir diffamé une fonctionnaire territoriale et à 1500 euros pour diffamation et injure envers l’ancien maire de Miquelon-Langlade. Il devra aussi verser 1 euro symbolique aux deux plaignants.La collectivité territoriale, partie civile aux cotés de son agent a également demandé réparation. Une nouvelle audience se tiendra le 8 octobre prochain.Voyez le compte rendu d'audience préparé par Flavie Bry.