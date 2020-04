Des tablettes numériques pour lutter contre l'isolement à la maison de retraite de Saint-Pierre

Les associations se mobilisent en ce moment, notamment pour venir en aide aux aînés. Pour rompre l'isolement et permettre de garder le contact avec les familles, le club Lions Doyen de Saint-Pierre et Miquelon a offert des tablettes numériques aux résidents de la Maison Eglantine.

Delphine Jeanneau - Karim Baïla •

"Ils vont pouvoir voir leurs petits-enfants, leurs familles" - Corinne Lebailly, aide-soignante

En cette période de confinement, les visites sont interdites à la Maison Eglantine. Une situation difficile pour les résidents. Pour les aider à traverser cette période, le club Lions Doyen de Saint-Pierre et Miquelon a décidé de leur offrir deux tablettes numériques. Une opération réalisée en partenariat avec un opérateur téléphonique et un magasin d'électronique.Une initiative qui entre dans le cadre des actions que les Lions mènent pour lutter contre la fracture numérique et l'isolement des personnes âgées. Ce mercredi 8 avril, deux bénévoles du club se sont donc rendus devant la structure pour transmettre ces tablettes au personnel de l'établissement.Le reportage de Karim Baïla et Claudio Arthur.