Coronavirus : les autorités sanitaires se préparent à Saint-Pierre et Miquelon

Le coronavirus continue d’inquiéter la planète. En France, six cas ont été confirmés. À Saint-Pierre et Miquelon, les autorités sanitaires se préparent mais se veulent rassurantes.

Flavie Bry •

©saintpierremiquelon

Plus de quarante masques chirurgicaux ont été vendus par une pharmacie de l’archipel en quelques jours. Ce qui tend à prouver que les habitants de l’archipel ayant prévu un voyage dans l’hexagone ou au Canada commencent à s’inquiéter et prennent leurs précautions face au coronavirus.De son côté, l'administration territoriale de santé (ATS) se veut rassurante. Des réunions de travail entre tous les acteurs concernés ont lieu en ce moment. Les autorités sanitaires se disent prêtes à gérer des cas de coronavirus à Saint-Pierre et Miquelon. Mais, pour le moment, elles rappellent qu’il n’y a pas lieu de porter un masque.Le reportage de Marie-Paule Vidal et Adrien Develay.