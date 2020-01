Épidemie de coronavirus : les autorités se veulent rassurantes à Saint-Pierre et Miquelon

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre à travers le monde tandis que la France prépare l'évacuation de ses ressortissants en Chine.

Mehdi Elghazouani •

Avec 106 morts et plus de 4000 cas recensés en Chine, l'épidémie de coronavirus continue de susciter l'inquiétude à l'international.Pendant que de nouveaux cas se déclarent à travers le monde, la France a annoncé qu'elle préparait l'évacuation de ses ressortissants présents en Chine. À Saint-Pierre et Miquelon, des dispositions ont été prises même si les autorités sanitaires se veulent rassurantes.Les explications de Damien Pognon, épidémiologiste à l'administration territoriale de santé (ATS), au micro d'Emilie Boulenger.