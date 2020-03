Coronavirus : une cellule d'information pour répondre aux interrogations de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon

La préfecture de Saint-Pierre et Miquelon a mis sur pied un centre d'appel afin de répondre aux interrogations de la population sur la crise du coronavirus.

Mehdi Elghazouani •

©saintpierremiquelon

Si Saint-Pierre et Miquelon ne recense encore aucun cas avéré de coronavirus, la population a été placée en confinement comme ailleurs sur le territoire national. Une situation qui ne manque pas de susciter de nombreuses interrogations parmi les habitants de l'archipel.Pour y répondre et apporter les bonnes réponses à chacun, la préfecture a mis sur pied une cellule d'information afin de répondre à ces interrogations et assurer le suivi sanitaire des personnes récemment rentrées dans l'archipel.Ce centre d'appel est joignable en appelant le 41 10 36 du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 16h.Le reportage d'Adrien Develay et Inès Pons-Teixeira.