Coronavirus : la ministre Annick Girardin annonce la fermeture de tous les lieux recevant du public en Outre-mer

Dans une allocution prononcée depuis Saint-Pierre et Miquelon, la ministre Annick Girardin a annoncé la fermeture de tous les lieux recevant du public en Outre-mer à compter de ce dimanche 16 mars au soir.

Mehdi Elghazouani •

Suite aux mesures annoncées dans les dernières heures par Edouard Philippe, et après une visioconférence avec tous les préfets des territoires ultramarins, la ministre Annick Girardin a annoncé que "les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays seront fermés jusqu’à nouvel ordre". Une décision prise "en accord avec le Premier ministre" qui s'applique dès ce dimanche soir dans l'ensemble des Outre-mer.Rappelant "que la meilleure façon de freiner l’épidémie est de garder une certaine distance entre chacun de nous", Annick Girardin recommande aux populations d'Outre-mer "d'éviter au maximum de se rassembler et de limiter les réunions amicales et familiales".La ministre s'est aussi adressée aux enfants pour lesquels sera organisée une "continuité éducative" et a invité à porter "une attention particulière" à l'égard des seniors et des personnes fragiles.