Coupe de France de football : À quoi doit s'attendre du CO Pacé, prochain adversaire de l'ASSP ?

Samedi, l’ASSP affrontera le SO Pacé lors du troisième tour de la Coupe de France, club de la banlieue rennaise évoluant régional 2. Pour l’occasion, Fred Annin correspondant sport pour Ouest France nous parle du prochain adversaire des Verts et des spécificités du football amateur breton.

Ce samedi, l’ASSP tentera d’être le premier club de l’archipel à se qualifier pour le quatrième tour de la Coupe de France. Pour cela, les hommes de Mikaël Lenoir devront battre le Co Pacé, club de Régional 2, situé à dix minutes de Rennes. Mais concrètement, à quoi doivent s’attendre les Verts ? Fred Annin correspondant sport pour Ouest France et spécialiste du football breton prévient.

La Bretagne est une vraie région de football. Il y a un bon niveau. Pour situer un peu, il y a de tout au niveau Régional 2. Des bons jeunes joueurs qui font leurs premiers pas en seniors. Mais aussi des plus vieux qui ont joué en National 3 et qui veulent un peu moins s’investir dans le football. C'est un niveau relevé, il y a des beaux matchs. Fred Annin, correspondant sport pour Ouest France

Grossièrement, Tristant Girardin et ses coéquipiers joueront une équipe qui se situe entre les deux formations qu'ils ont affronté lors de leurs dernières expériences en métropole (Longvic en 2018 R3, USSA Vertou 2021 N3). "Il y a un vrai écart entre le niveau Régional 2 et Régional 1 ou National 3. À ce niveau, le football est plus direct, un peu moins posé."

Un club qui doit se rassurer

Toutefois, les Brétilliens ne connaissent pas la meilleure période de leur histoire. En effet, la saison dernière, le club aux 711 licenciés (quatrième club de Bretagne) a connu une saison plus que compliquée. "Ils ont joué le maintien toute la saison, et se sont sauvés dans les ultimes instants." Dernièrement, les hommes de Benoit Barbier n'ont pas franchement réussi à se rassurer. En ouverture du championnat de Régional 2, le CO Pacé s'est incliné 3-1 à domicile face au FC Ruffiac Malestroit. "Ce n'est pas l'idéal pour commencer une saison et préparer un match de Coupe de France."

Pour autant, rien n'est gagné pour les Verts. Face à une équipe habituée au football régional, les représentants de l'archipel devront jouer leur meilleur football pour espérer se qualifier mais la Coupe de France a ses lois et ses spécificités. Et souvent, un match de coupe ne ressemble à aucun autre.