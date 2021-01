Covid-19: des parents inquiets, de nombreux absents dans les écoles de Saint-Pierre et de Miquelon

Fort taux d'absentéisme ce matin dans les établissements publics et privés, où plusieurs classes de cinquième et de terminale sont même fermées. De nombreux parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires à Saint-Pierre comme à Miquelon.

Après la découverte d'un cluster de covid au centre hospitalier de l'archipel, et de deux cas positifs auprès d'adolescents, de nombreux parents expriment leur inquiétude face à la crise sanitaire et ont choisi de ne pas mettre leurs enfants à l'école ce lundi matin.

Le point sur la situation dans les écoles ce lundi 25 janvier à midi :

Lycée Emile Letourne : 170 élèves absents

Collège Saint-Christophe : plus de la moitié des élèves absents

Ecole du Feu Rouge : 105 absents, 62 présents

Ecole Henriette Bonin : 14 absents sur les 25 élèves inscrits

Ecole Sainte-Odile: 114 absents sur un effectif de 144 enfants

Ecole Sainte-Croisine : 78 absents sur 114 élèves présents

Enfin à Miquelon, plus des deux tiers des élèves des classes du collège sont restés à la maison, ainsi que la moitié de ceux fréquentant la maternelle et le primaire.

A l'entrée des écoles ce lundi matin, des parents étaient très inquiets et ont hésité jusqu'au dernier moment pour mettre leur enfant à l'école.

Les cas de Covid-19 et cas contacts à la mi-journée

Selon les derniers chiffres de la préfecture lundi 25 janvier, sept cas de Covid-19 sont toujours recensés dans l'archipel. En revanche, le nombre de cas contacts a été revu à la hausse avec 199 cas contacts recensés au total.

Un des cas positifs a été détecté au lycée. Les deux classes de terminale générale sont donc fermées depuis ce lundi et pour deux semaines. De plus, les deux classes de 5ème du collège Saint-Christophe sont également fermées depuis ce lundi. 35 élèves sont concernés et ont été renvoyés chez eux. Dans cet établissement plus de la moitié des élèves étaient absents ce matin.

On écoute à ce sujet le directeur du collège Jean-Paul Hacala . Il demande la fermeture de tous les établissements. Il répond à Samuel Monod.

Quant aux élèves des autres classes, ils doivent toujours se rendre en cours mais le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

De leur côté, les représentants des parents d'élèves des établissements scolaires publics demandent la fermeture de toutes les classes pendant au moins une semaine et ce à compter de ce lundi 25 janvier. "Il serait irresponsable de laisser les enfants aller à l'école ", jugent les représentants des parents d'élèves dans une lettre adressée au préfet. Ils ajoutent que " le résultat pourrait être catastrophique pour l'ensemble de la population de l'archipel " .

Et les parents n'ont donc pas attendu pour prendre des décisions. Le taux d'absentéisme était donc très important dans les établissements scolaires.

Les écoles primaires ont elles aussi été victimes de cette inquiètude liée à la crise sanitaire.

Ouverture d'une cellule d'information

La préfecture a mis en place une cellule d'information téléphonique afin de répondre aux interrogations de la population sur la situation sanitaire actuelle de l’archipel. Le numéro d'appel est le 05 08 41 10 36 .

Cette cellule est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. La population peut également se rendre sur la page Facebook du préfet de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon et le site internet des services de l’État.

Depuis ce lundi, la quasi totalité des structures culturelles et sportives sont fermées au public. Les bars et les restaurants n'ouvriront pas non plus leurs portes dans le cadre du nouveau protocole sanitaire annoncé par le préfet dans le journal télévisé du dimanche 24 janvier.