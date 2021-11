Covid-19 : le port du masque obligatoire étendu aux classes du primaire de Saint-Pierre et Miquelon

Il fait son grand retour, le port du masque dans les écoles de l'archipel. Après le second degré, c'est au tour du primaire d'appliquer le protocole sanitaire pour ses élèves. Des enfants qui comprennent très bien la situation et qui appliquent à la lettre les gestes barrières.

Marie-Paule Vidal •

Après la détection d'un cluster au sein club de l’amitié dont l'objectif est de proposer des activités à destination des séniors dans l'archipel, c’est donc une classe de CP qui est touchée. Le 22 novembre dernier, 6 élèves sur les 10 que compte la classe ont subit un contrôle à J+10 et ont été testés positifs à la Covid-19.

Après s'être réunis en cellule de crise à la préfecture le jour même, les autorités sanitaires ont décidé d'étendre le port du masque à partir de l'école primaire. Et c'est chose faite depuis ce mardi 23 novembre 2021.

Les enfants ont parfois du mal avec cette mesure comme en témoignent les élèves de l'école Saint-Croisine par exemple : "c'est pas rigolo car avec les lunettes ça fait plein de buée", "moi je déteste ça car ça gène et parfois je le met à l'envers", "ça serre et on peut pas bien respirer quand ça colle", "c'est très énervant et ça gratte".

Si ils ne sont pas tous satisfaits de porter le masque, ils comprennent bien la situation comme le racontent quelques enfants de l'école Sainte-Croisine: "nous on se protège et on protège les autres".

Depuis la mise en place du protocole sanitaire de niveau 2, le 23 novembre dernier dans l'archipel suite à l'évolution de la pandémie de Covid-19, tout se passe plutôt bien dans les établissements scolaires.

Cela s'est fait dans de bonnes conditions. Tous les élèves, sans exception, avaient bien leur masque dès l'arrivée à l'école. Samuel Detcheverry, chef d'établissement des écoles Sainte-Odile et Sainte-Croisine

Et cette crise sanitaire n'a également pas eu d'impact sur le taux d'absentéïsme à l'école sainte-Croisine. Quand à l'école Sainte-Odile, la structure est fermée jusqu'au 5 décembre 2021 en raison de la détection de 6 cas positifs dans une classe de CP lors de la campagne de tests de dépistage à J+10 effectuée récemment.

Le reportage de Claudio Arthur et Allison Audoux.