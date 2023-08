Danses, pelote et invités… Pour les 40 ans de la fête basque, le comité met les petits plats dans les grands

Rendez-vous incontournable à Saint-Pierre et Miquelon, la fête basque se déroulera du 13 au 20 août prochain dans l'archipel. Cette année, l'évènement célèbre ses 40 ans, et pour l'occasion, les organisateurs ont voulu marquer le coup et se différencier des éditions précédentes.

Joris Le Gal •

À la maison basque ce jeudi matin, l'heure est aux préparatifs. Dimitri Choi, le président de la ligue de pelote de Saint-Pierre et Miquelon, s'attelle à rentrer les provisions nécessaires aux festivités qui débuteront ce dimanche 13 août. Des festivités attendues dans l'archipel, d'autant plus que la fête basque célèbre ses 40 ans cette année.

Alors, forcément, le comité de la fête basque a souhaité marquer le coup. "Pour l'occasion on a voulu se différencier des autres années", explique Dimitri Choi. "Avec le comité, on a voulu axer les festivités sur la danse notamment. Ainsi Orok-bat a fait venir Begiraleak, ce sont 18 danseurs et six musiciens originaires de Saint-Jean de Luz qui se produiront le vendredi soir. C'est la grosse nouveauté pour cette 40ème édition."

Pelote et nouveauté culturelle

Le tournoi de pelote basque, un incontournable de l'évènement, sera relevé cette année. Et pour cause, malgré certains départs de joueurs locaux, il y aura encore trois séries lors de la compétition.

On fait venir trois équipes de métropole pour les trois séries. Une équipe féminine de Dax et une équipe masculine qui joue en championnat série A dans les Landes. Mais aussi, une équipe masculine originaire du Plan de Grasse pour la série B. Dimitri Choi

Outre les traditionnelles représentations et épreuves de force basque prévues tout le long des festivités, une nouveauté culturelle sera à découvrir non loin du fronton. En effet, une trentaine d'affiches expliquant la culture basque à Saint-Pierre et Miquelon seront entreposées toute la semaine.*

*Aussi, le comité est toujours à la recherche de bénévoles pour participer au bon déroulement de cette 40ème édition. Intéressé(e)s, n'hésitez pas à vous présenter à la maison basque.