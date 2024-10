De nombreuses animations programmées en ce jeudi d'Halloween à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le compte à rebours se termine, ce 31 octobre c'est Halloween. En cette journée monstrueuse, quelques animations sont organisées à Saint-Pierre et à Miquelon. On fait le tour de ce qu'il ne faut pas rater.

Ce 31 octobre, la mairie de Saint-Pierre promet de rendre le parvis de l’hôtel de ville terrifiant. À partir de 18 heures il y aura sur place des bonbons, du chocolat et du vin chauds.

De son côté, le Rotary Club organise une soirée de 18 h 30 à 20 h 30 dans son local hanté et peuplé de créatures fantastiques parait-il. L’association précise de ne pas oublier son déguisement.

À lire aussi : Plusieurs centaines de visiteurs au rendez-vous de la septième Journée des communautés



Pour les plus sportifs, les esprits du club de football de l’ASSP ont créé un parcours terrifiant entre ombres et mystères. Des surprises, des frayeurs, c’est ce soir de 18h à 21h.

Le club de l'amitié organise lui aussi une soirée, ce jeudi soir à 18 heures, c'est réservé à ses adhérents.



Les vacances d'octobre à l'AJEP se terminent pour les 9-11 ans. Pour cette dernière matinée payante, des ateliers créatifs de décors et d’accessoires de costumes sur le thème d'Halloween sont organisés.

Autre activité payante, le Club d’équitation de Saint-Pierre poursuit ses activités de la Toussaint avec une journée spéciale dans le thème du jour.

Plusieurs autres évènements privés sont organisés dans le centre-ville de Saint-Pierre pour terminer la soirée déguisés.

À Miquelon, une maison des loisirs hantée

Du côté de Miquelon, la Maison des loisirs a préparé un jeu de piste et une récolte de bonbons. Ça se passe de 12 heures à 16 h 30 au centre aéré pour les 5-8 ans et de 14 heures à 16 h 30 à la salle des sports pour les 5 ans et plus.

Le foyer est hanté de 14 heures à 18 h et de 21 heures à 23 h.

Pour la traditionnelle tournée de bonbons, plusieurs maisons de Saint-Miquelon et Miquelon attendent les petits monstres déguisés... les adresses sont publiées sur les réseaux sociaux.