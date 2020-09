De nouvelles formations professionnelles pour répondre aux besoins des entreprises

Dans le domaine maritime, numérique ou encore celui du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration, l'archipel a besoin de personnel qualifié. La collectivité territoriale met en place quatre formations collectives d'ici la fin de l'année.

Charlotte Boniteau •

"Pour les demandeurs d'emploi, comme l'offre correspond à un besoin du territoire, c'est forcément un atout derrière pour intégrer le marché du travail. Après, pour les personnes en situation de travail, ces formations vont leur permettre de monter en compétence." - Marion Letournel, responsable service formation insertion de la collectivité territoriale

©saintpierremiquelon

Savoir mettre en valeur le territoire

"On va voir tout ce qui est communication, mise en avant des produits, des locaux, répondre aux exigences du touriste et bien mettre en avant son territoire et ses produits. Et surtout mettre en avant Saint-Pierre et Miquelon pour se démarquer des autres territoires" - Alain Valéro, gérant du centre de formation Bay on Pal

©saintpierremiquelon

Malgré la crise sanitaire, des formations sont proposées par la collectivité territoriale cet automne. Après concertation avec les différents secteurs professionnels, quatre domaines ayant des besoins dans l'archipel ont été choisis. Ces formations sont entièrement financées et s'adressent à différents publics.Marion Letournel ajoute : "Je pense notamment aux hôteliers ou commerçants pour le service à la clientèle, je pense aux marins pour les certificats de base à la sécurité ou à l'enseignement médical. Il y aussi des formations sur les bases du numérique pour les personnes en recherche d'emploi ou en réorientation professionnelle qui cherchent à découvrir de nouveaux métiers."Le reportage d'Agathe Tournoux et Adrien Develay :Bay on pal est l'un des deux prestataires sélectionnés. Il assurera la formation du service à la clientèle avec un programme bien précis.Il propose aussi un apprentissage des bases du numérique et du digital : "On peut dire qu'il y a deux volets dans le programme, le premier ça sera la découverte de l'informatique, tout ce qui est culture informatique, identité numérique, (...) En seconde partie, il y aura les bases de la programmation web. On veut apporter les pré-requis nécessaires pour se professionnaliser dans le numérique et le digital."L'association pour la formation continue est en charge du domaine maritime avec l'enseignement médical et l'apprentissage de base de la sécurité.Mylène Gaspard, directrice de l'association pour la formation continue, interviewée par Claire Arrossaména :