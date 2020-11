Gestion des déchets : la mairie de Saint-Pierre veut aller plus loin

Les élus de l'archipel et les acteurs du territoire se sont rassemblés à la déchetterie de Saint-Pierre pour discuter des enjeux et des améliorations à apporter à la gestion des déchets produits sur l'archipel. Au cœur des discussions : le brûlage à ciel ouvert et les déchets des entreprises.



Raphaëlle Chabran •