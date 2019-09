La déchetterie de Saint-Pierre intègre une nouvelle plateforme de tri

Toutes les activités de tri à la déchetterie de Saint-Pierre sont désormais rassemblées dans un seul et même bâtiment. Cette nouvelle unité va permettre aux 12 agents du service d'être plus efficaces et de travailler dans de meilleures conditions de sécurité.Avec la mise en place d'une nouvelle presse à carton notamment, la municipalité espère traiter 350 tonnes de ce type d'emballages par an au lieu de 90 tonnes actuellement. De nouvelles filières de tri des plastiques pourraient également voir le jour.Voyez le reportage de Claire Arrossaména et Alain Rebmann.