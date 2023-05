Depuis 35 ans, l'association des Zigotos perpétue la tradition de la rame à bord du doris

Pour l'association les Zigotos, les beaux jours riment avec la reprise des activités en mer. Spécialisés dans la réhabilitation du doris, l'embarcation utilisée par nos ancêtres sur les des bancs de Terre-Neuve du temps de la pêche à la morue, les Zigotos profitent des belles journées printanières pour ressortir les avirons.

Marie-Paule Vidal •

Les doris de l'association les Zigotos ont retrouvé il y a peu les eaux du port de Saint-Pierre. Après un hiver à l'abri et des travaux de rénovation dans l'atelier du Père Pierre, les embarcations sont prêtes à accueillir les tourtistes et les résidents de Saint-Pierre et Miquelon désireux de pratiquer la rame à bord du bateau..

À lire aussi : L'association Les Zigotos à la recherche de bénévoles

Les doris des Zigotos sont chaque année vérifiés, entretenus et réparés. C'est l'une des principales missions des 120 membres de l'association. Et, après une période hivernale sans exercices en mer, il faut se remettre dans le bain côté synchronisation mais aussi et surtout physiquement.

Le tout c'est de trouver la cadence, de synchroniser les gestes, c'est ça le plus compliqué au départ. Pour ceux qui n'ont jamais ramé, c'est de maintenir et de tremper l'aviron dans l'eau, tirer, c'est un peu plus compliqué mais s'ils sont assidus ça vient tout seul. Jean-Louis Lemaine, membre des Zigotos

Lors de la journée de la fête du travail, c'est à bord des doris de l'association que les membres de l'association ont mis leur énergie à contribution. Et ce 1er mai, la journée était propice aux entraînements en mer car la météo était, ce jour là, plus que clémente.

Carla Bucero Lanzi et Claudio Arthur étaient eux aussi sur l'eau.