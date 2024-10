Depuis Rennes, le Saint-Pierrais Olivier Hutton nourrit de grandes ambitions sur les courts de tennis

Passionné de tennis depuis tout petit, Olivier Hutton nourrit de grandes ambitions dans son sport. Partir jouer aux Etats-Unis, intégrer le circuit professionnel, le Saint-Pierrais ne se fixe pas de limite et rêve grand.

Sur les courts de tennis, Olivier ne passe pas inaperçu. Son mètre 90 se remarque et la puissance de ses coups s’entend lorsqu’il frappe la petite balle jaune. Actuellement à Rennes, auparavant à Sête, le Saint-Pierrais est en sport étude depuis ses 14 ans. Avec pour objectif de rentrer pourquoi pas "dans le circuit ATP et jouer un jour en professionnel."

Ambitieux, le jeune homme tente de se donner les moyens de ses ambitions. Dans son club du CO Pacé et dans son académie la Breizh Tennis Coaching, Olivier se prépare pour la saison qui arrive. Avec en ligne de mire, les premiers tournois de la Toussaint, il espère pouvoir grimper en classement. "Je suis actuellement 5/6*, j'aimerais monter jusqu'à 2/6. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que je gagne des matchs contre des joueurs mieux classés."

. • ©Olivier Hutton

Oui, Olivier a un plan bien précis en tête. Avoir son bac et performer dans son sport pour pouvoir obtenir une bourse puis étudier aux Etats-Unis. Comme sa sœur avant lui. "C'est un peu un modèle. Elle a réalisé son rêve en allant là-bas", confesse-t-il. "Elle aussi est partie jouer aux Etats-Unis, et ça m'a donné envie de faire pareil et de prouver que je suis capable de le faire.

*En France, les classements de tennis sont répartis en quatre séries.

"J'ai toujours été un compétiteur"

Il n'y a pas de hasard. Déjà tout petit, accompagné de son père Renaud, Olivier écumait les courts du Tennis Club Saint-Pierrais. "Le tennis, c'est un peu une histoire familiale", rit-il. "Avant cinq ans, je ne pouvais pas jouer en club alors je m'entraînais avec lui." Puis, il a fait ses classes avec Arnaud Hayes et Jean-Louis Legasse, comme n'importe quel jeune joueur de l'archipel. Toutefois, il se rappelle avoir toujours eu un caractère affirmé. "J'ai toujours été compétiteur. J'ai toujours voulu jouer pour gagner."

Olivier et sa soeur qui jouaient sur les anciens terrains du Tennis Club Saint-Pierrais. • ©Olivier Hutton

Une mentalité qui colle avec celles des Etats-Unis. Partir jouer de l'autre côté de l'Atlantique lui permettrait de continuer de rêver. Mais aussi d'étudier. "Là-bas, c'est une autre mentalité. Tu joues pour gagner alors qu'en France c'est plus stratégique. Et puis ça me permettrait de continuer mes études. J'aimerais faire des études d'ingénierie dans l'aéronautique."

Un dispositif adapté pour réussir

Depuis ses 14 ans, le garçon a tout un contexte autour de lui pour favoriser sa progression tennistique. En effet, il prend des cours par correspondance par le CNED. Ce qui lui laisse le temps nécessaire pour s'entraîner quotidiennement. "J'ai 14 heures de cours par semaine car tout est condensé. Au début c'était un peu compliqué d'avoir cours ainsi, mais je m'y suis plutôt bien adapté. J'ai eu 10 à l'écrit et 15 à l'oral au Bac de Français par exemple."

Olivier préfère jouer sur dur. La surface qu'il préfère et qui colle le mieux à son jeu d'attaquant. • ©Olivier Hutton

Aussi, ce dispositif lui a permis de grandir. Être loin de son archipel et de ses proches n'est jamais une chose aisée pour un adolescent. Mais Olivier retient le positif de cette expérience, et sait pouvoir compter sur sa famille, même loin d'elle.

Je pense être mature pour mon âge. Mais j'ai le soutien de toute ma famille. À chaque fin de match, j'envoie un message dans le groupe famille pour débriefer. Et ma mère aussi, même si elle est moins dans le tennis, elle nous pousse. Olivier Hutton

Le Saint-Pierrais rentrera à Noel, et retrouvera ses parents et sa sœur qu'il n'a "pas vue depuis un an." Une véritable bouffée d'air frais, avant d'attaquer une année 2025 qui s'annonce décisive.