Dernier jour pour récolter des fonds pour le Téléthon 2023

Ce samedi 9 décembre marque le dernier jour du Téléthon 2023. Dans l’archipel, une trentaine d’actions sont mises en œuvre pour récolter des dons pour la recherche contre les maladies rares. Les habitants de Saint-Pierre et Miquelon ne lâchent rien.

Céline Latchimy-Irissin •

Depuis hier après-midi 15 heures, les bénévoles s’activent au centre de promesse pour recueillir les dons. "Il n’y a pas eu énormément de mobilisation à Saint-Pierre et à Miquelon hier mais c’est en général toujours comme ça le vendredi" confie Valérie Claireaux, responsable de la coordination 975.

Au niveau du centre de promesse, on est dans la norme par rapport aux deux dernières années. Dans l’ensemble, ça va. Valérie Claireaux, responsable de la coordination 975

Pour se mobiliser, un seul numéro à composer : 36 37. Le standard est ouvert jusqu’à 22 heures. Vous pouvez également vous rendre sur telethon.fr

En parallèle du centre de promesse, plusieurs actions sont proposées sur l’ensemble de l’archipel.

Les pompiers mobilisés à Saint-Pierre comme à Miquelon

À Saint-Pierre, depuis 7 heures ce matin, une vingtaine de pompiers tentent de monter le plus grand nombre de marches d’escalier du Francoforum.

Ça tire un peu dans les cuisses mais on est là pour aider la population alors c’est important pour les pompiers d’être présents. Morgan Fitzpatrick, sapeur-pompier volontaire à Saint-Pierre

Jusqu’à 19 heures, la population peut aussi participer en essayant de monter le plus de fois possible les 35 marches du bâtiment pour la somme de cinq euros. Les bénéfices récoltés seront reversés à l’AFM-Téléthon.

Depuis 7 heures ce matin, une vingtaine de pompiers tentent de monter le plus grand nombre de marches d’escalier du Francoforum pour le Téléthon 2023. • ©Bérénice Del Tatto

À Miquelon aussi les soldats du feu sont mobilisés. Ils ont vendu des porte-clés en faisant du porte-à-porte. Trois équipes accompagnées d’enfants ont sillonné le village depuis 9 heures.

L’opération a rencontré un vif succès puisqu’en l’espace de deux heures, tout le stock a été vendu avec en moyenne, 20 euros donnés par habitant.

Des ventes d’objets mais aussi des gourmandises pour ravir les papilles

À Saint-Pierre, les ventes d’objets en tout genre continuent au collège Saint-Christophe. Ce samedi, en plus des objets de décorations pour Noël, les vêtements et les tickets de tombola entre autres, on pouvait acheter des repas chauds et des desserts, tous préparés par les bénévoles de l’association "Femmes de Tous Horizons". Des plats comme le rougail saucisse, du riz à la Valencienne ou du pilon de poulet grillé étaient proposés. L'association a été victime de son succès puisqu’à 12h30, on ne pouvait trouver que du riz à la Valencienne. Cette première participation pour l’association est une réussite.

Sur la place du Général de Gaulle, les gourmets pouvaient également se régaler en se rendant vers les différents chalets installés.

À Miquelon, un gâteauthon est proposé depuis 14h30 au foyer Sœur Madeleine par les membres de l’Amicale des Retraités de Miquelon. Des pâtisseries diverses et variées sont vendues.

Les défis sportifs continuent

Depuis hier, des défis sportifs sont lancés. À Saint-Pierre, l’équithon" organisé depuis le Club House du centre équestre et dans les rues de la ville joue les prolongations. Des balades en charrette sont possibles autour des écuries. Autre défi qui se poursuit : le sport’hon de La Foulée des Îles et de Roue Libre SPM. Le départ est donné depuis le local du club Lions Avenir.

À Miquelon, depuis 8 heures, une quarantaine de coureurs et de marcheurs ont parcouru le village pour la bonne cause, soit deux fois plus qu’hier. Le défi a été lancé par Les coureurs de l’isthme et l’ASM.

"Entre 310 et 320 kilomètres ont été parcourus depuis le lancement du défi. La météo d’hier a peut-être fait que les gens étaient plus timides" déclare Jean-Pascal Briand, président des coureurs de l’isthme.

Enfin, c’est un ouf de soulagement pour l’association "Les Zigotos". Annulé vendredi 8 décembre à cause du vent, les membres ont finalement pu sortir leurs rames et leur doris ce samedi à Saint-Pierre. Les habitants et le soleil étaient au rendez-vous dès la fin de la matinée.

L'association "Les Zigotos" ont sorti les doris et proposent des tours toutes les heures pour le Téléthon 2023. • ©Jérôme Anger

Les tours se font toutes les heures. Pour les intéressés, il faut se rendre à l’atelier du Père Pierre qui est d’ailleurs animé depuis hier. "Il y a le doris à moteur et le doris à rame. Pour le doris à rame, il faut six rameurs minimum avec le barreur. Le tour est prévu dans le port, dans le Barachois" précise Corinne Yon de l’association. "Ceux qui veulent venir sont les bienvenus" sourit-elle.