Téléthon 2023 : coup d’envoi de la 37ème édition à Saint-Pierre et Miquelon, des défis sportifs organisés

Comme chaque année depuis son lancement, l’archipel se mobilise pour le Téléthon. Pendant deux jours, vendredi 8 et samedi 9 décembre, une trentaine d’activités sont organisées par les associations, particuliers et entreprises. Coup de projecteur sur quelques défis sportifs de cette première journée.

Céline Latchimy-Irissin

Ce vendredi 8 décembre marque le lancement du Téléthon 2023. L’année dernière, 31 677 euros ont été récoltés à Saint-Pierre-et-Miquelon au bénéfice de la recherche contre les maladies génétiques. "Les gens ont toujours été généreux dans l’archipel" soulignait Valérie Claireaux, responsable de la coordination 975, au micro de Annaïg Morazé.

Pour faire un don, vous pouvez appeler le 36 37 ou vous rendre sur telethon.fr

Il n’y a pas de petit don. Valérie Claireaux, responsable de la coordination 975

Vous avez pu suivre le coup d’envoi de cette 37ème édition à la radio et sur notre Facebook Live :

Des défis depuis 15 heures à Saint-Pierre…

Pour récolter des dons, chacun y met du sien. À Saint-Pierre, parmi les activités proposées, un défi "30 heures" a été lancé. Il s’agit d’un "équithon" organisé depuis le Club House du centre équestre et dans les rues de la ville.

En parallèle, le club Lions Avenir proposait dans son local un massage des pieds. Depuis la structure, le départ du "Sport’hon" a également été donné. À pied ou à vélo, les participants affrontent les températures fraîches de la saison couplées avec le vent, et ce jusqu’à minuit, pour la bonne cause. Le défi est proposé par La Foulée des Îles et Roue Libre SPM.

Un autre défi était également programmé cet après-midi à Saint-Pierre : le "ramethon" de l’association "Les Zigotos". L'événement consistait à réaliser des tours en doris, de jour comme de nuit, mais il a malheureusement dû être annulé "à cause du vent" détaille Gérard Hélène, président de l’association. Pour la solidarité et l’espoir que marque ce rendez-vous annuel, les membres de l’association ne baissent pas les bras : "demain, on essaiera de faire la clôture s’il n’y a pas trop de vent" ajoute Gérard Hélène. En attendant, l’atelier du Père Pierre était tout de même animé avec la vente de petites choses à grignoter.

Il y a de l’occupation : on peut restaurer les doris, venir boire un café. Gérard Hélène, président de l’association "Les Zigotos"

… Et à Miquelon

Dans les rues de Miquelon, jusqu’à 23h, les habitants peuvent se joindre aux coureurs de l’Isthme et aux membres de l’ASM pour une course, une marche ou encore faire du vélo dans le village. Le rendez-vous était donné à l’annexe de la Maison des Loisirs.

Défi sportif à Miquelon pour le Téléthon 2023 • ©SPM La 1ère

D’autres activités prévues ce vendredi

Dans l’archipel, entre les activités sportives, les jeux ou les ventes d’objets divers au collège Saint-Christophe, les initiatives locales sont nombreuses. Ce vendredi 8 décembre, les enfants pouvaient s’amuser et profiter du manège en étant solidaire avec une participation financière libre.

Au total, une trentaine de défis sont proposés pendant deux jours.

