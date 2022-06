Derniers préparatifs à Miquelon avant la 38ème édition des 25 km

Le 25 juin prochain marquera le coup d'envoi de l'incontournable course des 25 km de Miquelon. Jean-Pascal Briand est président de l'association les Coureurs de l'Isthme. Il a répondu aux questions de Marie-Josée Abraham dans l'émission Brume de Capelans.

Les amateurs de course à pied et de marche seront la ligne de départ le samedi 25 juin. Cette course a été créée en 1984 par Gérard Grignon. Jean-Pascal Briand a pris la présidence de l'association Les coureurs de l'Isthme en 2020.

Très active, l'association propose plusieurs courses tout au long de l'année : la course du Petit tour en avril, la course du 8 mai, les 25 kilomètres en juin, la course du 14 juillet, la course du Cœur en septembre et la Virée des noctambules pour Octobre rose.

Depuis le 10 mai dernier, les inscriptions sont lancées pour la traditionnelle course des 25km de Miquelon. L'organisation est bien rodée. Les différents groupes sont déjà formés pour la veille des chronos et le méchoui.

Il y a des gens sur qui on peut toujours compter. Ils ont à cœur que cette fête continue. Jean-Pascal Briand

Depuis quelques années, il est possible de s'inscrire en ligne sur le site internet de l'association. Vous pouvez vous inscrire pour la course, la course avec l'hébergement ou le tarif complet comprenant la course, l'hébergement et le transport.



Vous pouvez également participer seulement au méchoui et aux différentes manifestations musicales. L'achat des billets se fait également sur le site internet.

Journalistes et animateurs seront sur le terrain pour vous faire vivre en direct cette nouvelle édition des 25km de Miquelon.

